Werknemers in gehandicaptenzorg mogen baas officieel negeren

Werknemers in de gehandicaptenzorg hebben een primeur. In hun cao is, voor het eerst in Nederland, het recht op onbereikbaarheid opgenomen. Ze hoeven vanaf nu niet meer op vrije dagen te reageren op berichtjes of telefoontjes van de baas.

Niet eerder werd zo’n akkoord in Nederland gesloten. Volgens vakbond FNV kwam het verzoek vanuit de leden zelf. Ze zijn het zat om altijd maar bereikbaar te moeten zijn. ,,Vrij betekent nu echt vrij voor de werknemers,” zegt FNV-bestuurder Karim Skalli.



Door het grote tekort aan personeel in de gehandicaptenzorg worden werknemers constant belast met de vraag of ze extra willen werken. Skalli: ,,Via appgroepjes krijgen werknemers continu verzoekjes binnen voor het oppakken van een extra dienst. Als ze hier geen gehoor aangeven, worden ze door hun werkgever vreemd aangekeken.” Het zit volgens Skalli in de werkcultuur ingebakken, daarnaast zijn zorgverleners van nature ontzettend begaan met hun cliënten. ,,Mensen in de gehandicaptenzorg hebben een groot verantwoordelijkheidsbesef.” Nee zeggen terwijl hun hulp nodig is, is hierdoor erg lastig.

Brandjes

Veel werknemers kunnen deze druk niet aan en vallen uit. ,,Er heerst een groot ziekteverzuim onder werknemers in deze sector, omdat de werkdruk erg hoog is. Daarom is het erg mooi dat onbereikbaarheid in de cao komt,” aldus Skalli. De nieuwe afspraak garandeert dat werknemers echt vrij zijn op hun vrije dag. Tijdens deze dagen kunnen de zorgverleners nu zorgeloos genieten zonder gestoord te worden en zonder brandjes te hoeven blussen.

Er werken in Nederland 177.000 mensen in de gehandicaptenzorg. ,,Zo’n simpele zin in een akkoord, is dus veel waard voor heel veel mensen. Dit zou voor heel de zorgbranche een mooie afspraak zijn,” benadrukt Skalli. De FNV wil dan ook in andere cao’s het recht op onbereikbaarheid opnemen als leden aangeven dit onderwerp belangrijk te vinden.

Europa

Andere landen in Europa zijn al langer met het thema bezig. In Frankrijk is het sinds 2017 zelfs in de wet opgenomen dat je buiten werktijd het recht hebt om onbereikbaar te zijn. Vanaf 1 september vorig jaar geldt voor werknemers van supermarktketen Lidl België en Luxemburg dat er tussen 18.00 en 07.00 uur geen interne e-mails aankomen. Lidl wil medewerkers zo de kans geven om hun hoofd volledig leeg te maken. Meer bedrijven in Europa hanteren dergelijke regels voor hun werknemers. In Nederland is hier nog geen sprake van, behalve dus binnenkort in de gehandicaptenzorg.