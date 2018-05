Werknemers in New York kunnen straks misschien eindelijk rustig slapen

New York, the city that never sleeps? Niet lang meer, als het aan een gemeenteraadslid uit deze stad ligt. Hij wil werknemers het recht geven om niet te reageren op mails buiten werktijd.

Werkgevers met meer dan tien werknemers hangt in de dit nieuwe voorstel een straf boven het hoofd als ze hun personeel verplichten om buiten werktijd te reageren op e-mails, telefoontjes en smsjes. Democraat Rafael Espinal Jr. noemt het de ‘right to disconnect’-wet en wil zo de grens tussen privé en werk bewaken.

En dat in een stad waar hard gewerkt wordt: een gemiddelde New Yorker besteedt per week zo’n 49 uur per week aan werk, bleek in 2015 uit een onderzoek van New York City Comptroller. Daarmee zijn ze in Amerika koploper, en dat was voor Espinal Jr. reden om met dit wetsvoorstel te komen en de werknemer in bescherming te nemen tegen overmatige werkdruk. Overigens wordt het volgens dit plan niet illegaal om te reageren op e-mails. Als werknemers graag willen reageren, kan dat gewoon, maar een werkgever kan zijn of haar personeel niet meer verplichten om te reageren buiten kantooruren. Doet een baas dat wel, dan kunnen er boetes tot 500 dollar volgen.

Quote We moeten duidelijke grenzen stellen voor werknemers om een gezonde work-life balance te handhaven. Rafael Espinal Jr.

,,Vooral in een tijd waarin we meer verwachten van onze werknemers en lonen stagneren, zouden ze rechten moeten hebben om zelf te beslissen of ze blijven werken en hun e-mail beantwoorden buiten kantooruren”, beargumenteerde raadslid Espinal in een nieuwsprogramma van televisiezender Fox zijn wetsvoorstel. Tegen de krant New York Post zei hij: ,,We moeten duidelijke grenzen stellen voor werknemers om een gezonde work-life balance te handhaven.” Grote media als CNN, The New York Times en Washington Post publiceerden artikelen over het onderwerp. De werkdruk in de Verenigde Staten staat bekend als hoog.

Europa

Met het wetsvoorstel volgt de stad New York het voorbeeld van Frankrijk. Ook daar mogen werknemers e-mails van hun baas na werktijd negeren. Die wet die in 2017 werd ingevoerd voor bedrijven met meer dan vijftig man personeel deed veel stof opwaaien. Ook in Nederland stond het vorig jaar kort op de politieke agenda: Lodewijk Asscher, destijds minister voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en lijsttrekker van de PvdA, pleitte voor een soortgelijk beleid in Nederland. Hij wilde – net als het nu in New York - geen verbod om te reageren, maar wel de keuze bij de werknemer zelf leggen. Hij riep grote bedrijven op te overleggen met vakbonden en ondernemingsraden, maar kwam zelf niet met een concreet wetsvoorstel.

Ook in Duitsland zijn enkele bedrijven die soortgelijk beleid hebben ingevoerd. Volkswagen kwam al in 2011 met een beleid waarbij de e-mailservers na werktijd stopten met het binnenhalen van e-mail. Autofabrikant Daimler kwam met software waarmee werknemers automatisch mail konden wissen die binnenkwam tijdens hun vakantie. De Amerikaanse krant Huffington Post volgde dat voorbeeld: e-mails werden tijdens vakanties automatisch doorgestuurd en vervolgens verwijderd (of gearchiveerd).

Het voorstel van gemeenteraadslid Rafael Espinal ligt op dit moment bij de City Council of New York. Of het daadwerkelijk ingevoerd zal worden, is nog afwachten. Espinal gaf eerder aan bij de New York Post hoopvol te zijn, omdat soortgelijke wetten in andere landen ook zijn ingevoerd.