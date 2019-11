Werknemers met beperking runnen nieuw pakketpunt in Utrecht: ‘Bij mij zijn de pakketjes in goede handen’

videoHet is een spannende week voor medewerkers van kopieerwinkel De Boemerang in de Utrechtse wijk Terwijde. De zaak, waar mensen werken met een verstandelijke beperking, is vanaf heden een officieel pakketpunt van PostNL. En zo vlak voor de drukke feestdagen is dat bést even wennen.

Triomfantelijk wijst Erik van de Ridder (38) naar de grote, oranje weegschaal met daarop het logo van PostNL. ,,Kijk, hier komen de pakketjes op te staan, zodat we kunnen zien hoe zwaar ze zijn”, legt hij glunderend uit. ,,En met dit apparaatje kunnen we barcodes scannen, dan zie je alle informatie over een pakketje.”

Achter hem prijkt een grote, houten opslagkast: de eerste bezorgingen zijn al binnen. Trots vouwt Erik zijn armen over elkaar. ,,Bij mij zijn de pakketjes in goede handen.”

Bij De Boemerang in Terwijde werken iedere dag rond de dertien mensen met een verstandelijke beperking. Zo ook Erik. Hij heeft het syndroom van Down en werkt al zeventien jaar voor de stichting: zo’n vier dagen per week. ,,We doen hier veel werk voor andere bedrijven: inpakken, boekjes checken, stickers plakken. Soms doe ik zelfs een koeriersklusje, dan ga ik ergens heen met het openbaar vervoer om een pakketje af te leveren.”



Waar De Boemerang voorheen vooral functioneerde als kopieerservice, is de zaak vanaf vandaag dus ook een bezorg- en ophaalpunt voor pakketjes.

Nieuwe taken

Dat is best even wennen, weten de medewerkers. Er komen namelijk een hoop nieuwe werkzaamheden bij en de winkel wordt naar verwachting ook een stuk drukker. ,,We moeten een cursus volgen om te leren hoe we met de klanten en de machine van PostNL omgaan”, legt medewerker Kevin Oerlemans (21) uit. ,,Dat zijn nieuwe taken die we niet gewend zijn, dus dat maakt het best een beetje spannend.”

En dat ook nog eens nét voor de feestdagen: de drukste tijd van het jaar als het aankomt op pakketjes. ,,Er is een grote kans dat het hartstikke druk wordt”, concludeert Kevin vastberaden. ,,Maar ja: dat is het risico van het vak.”

Bij De Boemerang hebben alle medewerkers hun eigen klusjes. Mandy van Straaten (30) is ‘chef netjes werken’, zoals ze het zelf graag verwoordt. ,,Dat is mijn specialiteit. Snijden, nieten en dingetjes opplakken is waar ik goed in ben”, legt ze uit - terwijl ze voorzichtig een sticker op een doosje plakt. ,,Er gaan natuurlijk wel wat dingen veranderen, maar ik heb daar zin in.”

Erik valt haar bij. ,,Het wordt natuurlijk hartstikke druk met de pakketjes, dus er is een hoop wat we nog moeten regelen. Maar ik denk dat het wel goed komt.”

Gat in de markt

De Boemerang is onderdeel van zorgorganisatie Rijnaerde en biedt werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De cliënten die werken bij De Boemerang doen diverse klusjes zoals inpakken, sorteren, bijsnijden, de website bijhouden.

,,We hebben best veel werk te doen, maar merken wel dat steeds meer dingen gedigitaliseerd worden. Dus zijn we altijd op zoek: wat voor werk is er nog meer te doen?” vertelt begeleider Gerdi Hoep. ,,Toen we hoorden dat het postagentschap hier verderop ermee stopte, dachten we: dat zou voor ons wel eens een gat in de markt kunnen zijn.”

Zo’n verandering is best even wennen voor de medewerkers van De Boemerang, weet Hoep. ,,We proberen het een beetje gedoseerd over te brengen aan onze cliënten. We beginnen met alleen de pakketjes die barcodes hebben, later gaan we ook met betalingen werken”, legt ze uit.

De begeleiders wordt eerst aangeleerd hoe ze zo’n pakketservice precies runnen. In de komende tijd wordt die informatie weer overgedragen op de cliënten. ,,Black Friday komt er natuurlijk aan, dus een drukke tijd is het wel. Wij zijn in ieder geval enthousiast.”

Volledig scherm Erik van de Ridder (links) en Kevin Oerlemans van Reinaerde bij het nieuwe pakketpunt van PostNL © Marnix Schmidt