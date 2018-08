Werkweek van vier dagen werkte bij dit bedrijf totaal niét

Er zijn inmiddels best wat bedrijven die experimenteren met een 32-urige werkweek. Ook Ryan Carson, baas van het Amerikaanse bedrijf Treehouse, nam in 2015 met zijn 87 werknemers iedere vrijdag vrij. Nu, drie jaar later, werkt hij twee keer zoveel uren als dat hij had gehoopt: het experiment was een grote flop.

Eerder dit jaar werd er in Nieuw-Zeeland nog een experiment gedaan met een werkweek van 32 uur, waarbij werknemers wel gewoon voor 40 uur werk uitbetaald kregen. Op deze manier wilde het bedrijf, vermogensbeheerder Perpetual Guardian, gehoor geven aan de vraag om meer flexibiliteit. Het resultaat van het experiment was ontzettend positief: werknemers presteerden beter in hun werk en genoten er meer van. Ook konden ze werk en privé beter met elkaar combineren.

Dezelfde resultaten

Carson ging het bedrijf uit Nieuw-Zeeland voor en verwachtte óók positieve resultaten, vertelt hij in een interview met GrowthLab: ,,Ik was zo enthousiast! Echt, ik dacht, weg met die 40-urige werkweek. Wij gaan 32 uur werken, want wie zegt dat we dat niet kunnen doen? Wij maken onze eigen regels."

Waar Carson oorspronkelijk zo positief was over het concept, laat hij nu een heel ander geluid horen. Sterker nog, nadat hij de verkorte werkweek in de zomer van 2015 invoerde, draaide hij in september 2016 zijn besluit terug.

In het interview vertelt hij over de stap die hij zette naar een verkorte werkweek, en waarom het geen succes was: ,,Het zorgde ervoor dat er een gebrek aan werkethiek ontstond. Het was verschrikkelijk." De verkorte werkweek gaf volgens Carson het signaal dat mensen niet hard hoefden te werken om hetzelfde resultaat te behalen.

Geen managers

Carson besloot destijds niet alleen dat zijn werknemers korter konden gaan werken, ook schrapte hij alle managers in het bedrijf. Werknemers zouden zichzelf kunnen managen, maar al snel bleek dat dit alleen maar voor extra frustratie zorgde en het experiment werd stopgezet.

Ook het principe 'werk slimmer, niet harder' werkte duidelijk niet voor Carson en zijn bedrijf. ,,We doen het nu totaal anders. Ik werk zo'n 65 uur per week, maar ik zorg ook voor tijd voor mijn familie. Ik werk heel gefocust en voornamelijk heel erg hard. Dat probeer ik ook duidelijk te maken: je kunt weliswaar slimmer werken, maar je moet zeker ook harder werken. Je hebt beide nodig."