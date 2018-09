'Wie 100.000 euro verdient is gemiddeld gelukkiger dan iemand die 25.000 euro krijgt'

1. Een bonus maakt gelukkig.

De stelling komt altijd terug in debatten over de bonuscultuur bij banken. Die moet worden afgeschaft, want daar wordt niemand gelukkiger van. Toch kan een bonus nuttig zijn, zegt Lieke ten Brummelhuis. Ze is organisatiesocioloog en doet op de business school van de Simon Fraser University in Vancouver onderzoek naar motivatie en de balans tussen werk en privé. ,,Geld als bonus op het werk is belangrijk als het direct gekoppeld is aan een prestatie. De werkgever moet dus laten weten dat de werknemer goed gepresteerd heeft. Dat maakt je als medewerker trots en bewust dat je competent bent. Dat gevoel is motiverender dan het geld op zich.”

Het schouderklopje van de baas is dus belangrijk. Dat kan zijn in de vorm van een financiële bonus, maar het werkt wel. De stelling is dus: WAAR

2. Salaris maakt niet gelukkig.

Meer verdienen betekent meer uitgeven. En een hoger salaris, daar wen je al heel snel aan. Een hoger salaris maakt niet gelukkig, wordt gezegd. ,,Mensen die 100.000 euro per jaar verdienen zijn gemiddeld wel degelijk gelukkiger dan mensen die 25.000 euro per jaar verdienen”, zegt Ap Dijksterhuis. De hoogleraar sociale psychologie doet veel onderzoek naar geluk en schreef pas het boek Maakt Geld Gelukkig? ,,De meeste salarisverhogingen zijn te klein om langdurig effect te hebben”, aldus Dijksterhuis.

Er zit wel een grens aan dat salaris waarboven meer geld niet meer gelukkig maakt. ,,Het gaat erom dat als je geen financiële zorgen hebt en genoeg geld hebt om af en toe op vakantie te kunnen, je niet nog gelukkiger wordt van nog meer geld”, zegt Lieke ten Brummelhuis. Maar dat salaris niet gelukkig maakt is dus: NIET WAAR

3. Je kunt beter fijne collega’s hebben dan een mooie lease-auto.

Als je salaris voldoende is dan maken de collega’s het verschil. ,,Vooral slechte relaties met je direct leidinggevende is een van de meest genoemde redenen om een andere baan te zoeken”, aldus Lieke ten Brummelhuis. ,,Daarnaast weerhouden fijne relaties met collega's je er juist van om een andere baan te zoeken.” Waardering en respect in je werkomgeving zijn dus zeer belangrijk om gelukkig te zijn op het werk. Ook speelt mee ,,dat je het gevoel hebt goed te zijn in je werk en kan groeien, dat je het gevoel hebt iets zinvols te doen en dat je waardevolle relaties met anderen hebt.” Daar kunnen BMW, Audi en Skoda niet tegenop. Dat collega’s in grote mate je werkgeluk bepalen is: WAAR

4. Beter zijn dan de rest maakt gelukkig.

Werken is geen sportwedstrijd. Toch wordt vaak gedacht dat het beter doen dan je collega of je buurman gelukkig maakt. In zijn boek If You're So Smart, Why Aren't You Happy? rekent hoogleraar Raj Raghunathan met die mythe af. Hij schrijft: ,,Hoe minder aandacht je schenkt aan hoeveel beter of slechter je bent dan anderen, hoe gelukkiger je waarschijnlijk bent. Of andersom: hoe meer je jezelf vergelijkt met anderen, hoe ongelukkiger je bent.”

Proberen om beter te zijn dan de rest, maakt je ook geen prettige collega. En die bleken net zo belangrijk te zijn voor geluk. Collega’s werken namelijk liever samen met iemand die bekend staat als een 'gever' dan met een 'nemer'. Dat geluk te vinden is in beter willen zijn dan de rest is dus: NIET WAAR

5. De Chief Happiness Officer gaat geen geluk brengen.

Als de sfeer niet goed is in een bedrijf, gaan de problemen niet opgelost worden door een chief happiness officer (CHO) te benoemen. ,,Happiness moet niet de norm zijn. Het draait niet om de hele dag heppiedepeppie door het kantoor te lopen”, zegt werkgelukdeskundige Maartje Wolff van Happy Office. ,,Het werkt wel als die CHO werkgeluk op de agenda zet, als er verschillende mensen aan meewerken en als duidelijk is dat werkgeluk van strategisch belang voor de organisatie is.”

Volgens Wolff is het grote misverstand dat een ander jou gelukkig kan maken. ,,Als iemand niet gelukkig wil zijn, maakt een ander je ook niet gelukkig. Geluk wordt voor een groot deel door karakter en gedrag bepaald.” De Chief Happiness Officer gaat je organisatie dus niet gelukkig maken, die stelling is: WAAR

