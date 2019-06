Wie deze zorginstelling aan nieuw personeel helpt, krijgt een diner voor twee

‘Bijzonder gespannen’, zo omschrijft directeur Bert Kolfoort van Welstee Zorgvilla’s uit Ootmarsum de huidige arbeidsmarkt. Goed personeel vinden is ingewikkeld. „Ik hoor dat dit in verschillende branches zo is.”

Bij Welstee zoekt Kolfoort een ‘bekwame en bevoegde’ verpleegkundige, in het bezit van een mbo-diploma niveau 4, die „ouderen wil verzorgen zoals je je vader en moeder ook wilt verzorgen” en „iemand die net als al onze medewerkers beschikt over het zorg-DNA”.

Bonussen

Kolfoort geeft aan dat de ‘geste’ niet alleen bedoeld is voor personeel, maar voor iedereen. Want wie de nieuwe kracht aanlevert is niet belangrijk; als ‘ie maar komt.

Eigen kringetje

Of het wat gaat opleveren is afwachten, maar de reacties zijn alvast positief, geeft Kolfoort aan. En dat is een begin. „Personeel voelt niet altijd de verantwoordelijkheid. Die denken dat een andere afdeling in het bedrijf zorg moet dragen voor de werving en selectie en dan zijn ze er niet alert op. Als er een bonus op staat, kijken ze toch wat meer rond in hun eigen kringetje. Het is een middel om dat voor elkaar te krijgen. Niet meer en niet minder.”