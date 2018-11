Wie goed kan rekenen heeft een hoger salaris

Om te kunnen meten hoe effectief we zijn in het uitvoeren van taken, keken de onderzoekers naar de relatie met het salaris, dat gezien wordt als graadmeter over hoe we ons werk doen. Onderzoeker Didier Fouarge: ,,De computer is minder goed in ‘interpersoonlijke vaardigheden’, zoals menselijke interactie, onderlinge contacten en het herkennen van emoties. Daardoor hebben mensen die daar goed in zijn, een comparatief voordeel ten opzichte van de computer.”

Betekent dat ook dat we een hoger salaris krijgen als we oefenen op onze rekencapaciteiten en onze sociale vaardigheden ontwikkelen? Fouarge: ,,We hebben onderzoek gedaan naar de relaties in de data. We zien dat de lonen hoger zijn bij mensen die deze taken goed kunnen, maar dat betekent niet dat het een nu een gevolg is van het ander. Daarvoor moeten we meer onderzoek doen.”

Taken

De onderzoekers deden in 2012 voor de eerste keer een studie naar de vaardigheden en taken van beroepsgroepen. In 2017 deden ze dat opnieuw om in kaart te kunnen brengen wat de verschillen zijn en om te kunnen inschatten of we de automatisering moeten zien als de concurrent van arbeid. En wat blijkt: er is – in tegenstelling tot wat vaak wordt geroepen – in Nederland helemaal niet zoveel veranderd in de taken die we doen.

Wat wel verandert, is het feit dat fysieke taken minder belangrijk worden zegt Fouarge. ,,Het is goed nieuws dat machines zware taken steeds vaker overnemen en de arbeidslast minder wordt. In analytische taken waarbij persoonlijke contacten nodig zijn, worden we steeds beter. Dat is goed nieuws, omdat deze taken steeds belangrijker worden.”

Ook kwam uit het onderzoek naar voren dat we beter worden in onze taken door het gewoon te doen op de werkvloer. We leren meer on the job dan bij het volgen van een cursus of bijscholing. Fouarge: ,,Dat is belangrijk voor lageropgeleiden. We weten dat zij minder vaak aan een cursus deelnemen, en deze resultaten laten zien dat we juist veel leren op de werkvloer zelf.”