Wie nog een lift zoekt: zij hebben plek in hun auto

,,Sinds anderhalf jaar rijd ik niet meer met de trein, maar neem de auto. Het is te onbetrouwbaar geworden. Nu de medewerkers van de NS staken, heb ik op Twitter aangeboden om mensen mee te nemen. Ik heb sowieso plek, dus waarom niet.



,,Ik ben ooit zelf gestrand bij Ede-Wageningen na zo’n ‘feestje’ van de NS. Via via kon ik met iemand meerijden, die hielp me echt uit de brand. Toen vorig jaar het openbaar vervoer strandde door een zware storm, zag ik op Twitter dat mensen onder de hashtag #stormpoolen een lift zochten. Ik reageerde op zo’n bericht en mijn auto zat meteen vol. Het was nog best chaotisch bij het oppikken van deze mensen, want op station Ede wilde iedereen mee.”