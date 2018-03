Wie wil er werken in eendenpak?

De roze eend is het gezicht van het mierzoete drankje en de organisatie. De mascotte danst op evenementen en figureert in campagnes op sociale media, zo valt in de vacature te lezen.

Geïnteresseerden hebben bij voorkeur 'ervaring in de mascottebranche' en beschikken over de nodige party skills: het nieuwe gezelligheidsdier weet alles van de laatste danstrends en kijkt welke het beste aanslaan bij het feestende publiek. Als eend ben je geen marionet: in de functie mag je ‘meedenken over het eendenbeleid van de komende jaren.’

De mascotte werkt 40 uur in de week en is ‘dag en nacht beschikbaar voor ad hoc-projecten.’ Daarbij zorgt hij of zij er zelf voor dat het pak netjes blijft.

Drankje

,,Ervaring is mooi maar niet per se nodig. Het gaat erom dat je enthousiast bent en van een feestje houdt’’, zegt Robin van der Stoep, marketingmedewerker bij het bedrijf. ,,Het is uiteraard een pre als je het drankje lekker vindt.’’

Volgens Van der Stoep is er flink wat animo voor de functie. ,,Hij staat nu twee dagen op de site maar we hebben al tientallen sollicitaties binnen. We hadden wel wat interesse verwacht, maar zeker niet zoveel.’’

FLS Company biedt de eend een marktconform salaris en ‘een unieke baan’ voor onbepaalde tijd. Het bedrijf lijkt echter te waarschuwen dat dat het leven als mascotte niet één groot feest is: ,,Het is een vrij eenzame baan terwijl je de hele dag omringd bent’’, is de afsluitende zin. Van der Stoep: ,,Dat zeggen we met een knipoog. Je ben altijd onder mensen, maar je zit in je eentje in dat pak.’’