Wie wordt manager van een Zwitsers hotel? Salaris: 4000-6000 euro bruto

Vacature van de weekZwitsers hotel zoekt manager . Kant en klaar, je kunt zo aan de slag. Het is net een aflevering van televisieprogramma ‘Ik Vertrek’, maar dan zonder ondernemersrisico’s. Je gaat namelijk ‘gewoon’ in loondienst.

Het hotel waar het om gaat staat in Morgins, een alpendorp in Zwitserland dat in de zomer een geliefde wandelbestemming is, in de winter een populaire wintersportdorp. Cornel Roest van Independent Recruiters, verantwoordelijk voor de werving, licht toe: ,,Een Nederlandse ondernemer heeft het gekocht voor zijn vrouw. Ze zijn groot fan van het land en van skiën, maar hebben zelf geen tijd om het hotel te runnen en bovendien geen achtergrond in de hotelwereld. Dus nu zijn ze op zoek naar iemand die dat wil doen.”

Het hotel is volledig verbouwd en heeft 11 kamers, 2 suites en een grote vierpersoonssuite. Desondanks heb je de mogelijkheden om binnen de kaders zelf dingen op te pakken. ,,We hebben iemand nodig die bezig is met innovatie, nadenkt over wat er beter kan en het hotel op de kaart gaat zetten. Het is de bedoeling dat het hotel de aankomende jaren echt naamsbekendheid gaat krijgen”, aldus Roest.

Quote Als jij denkt, ik ga ’s middags even een paar keer de piste af, dan kan dat natuurlijk ook Cornel Roest

Verantwoordelijkheid

De ideale kandidaat is iemand aan wie ze de zaak met een gerust hart kunnen overlaten, en daarom moet je wel over bepaalde kwaliteiten beschikken. Je moet ten eerste relevante werkervaring hebben in het vak en bewezen hebben dat je in staat bent om een hotel te kunnen leiden en mensen aan te sturen. ,,We zoeken het liefst iemand die er al heeft gewoond of meervoudig zaken heeft gedaan in Zwitserland”, zegt Roest. ,,Het is een andere cultuur en dat moet je snappen.”

Ook moet je verstand hebben van financiële zaken, gastvrijheid en moet je bereid zijn om jezelf permanent in Zwitserland te vestigen. ,,Als je een gezin thuis in Nederland hebt zitten en heen en weer blijft reizen, is niet jouw baan. Daarvoor is het te groot en te complex.” Verwacht dus ook geen negen tot vijf baan, aldus Roest. ,,Je hebt geen vaste werktijden. Maar als jij denkt, ik ga ’s middags even een paar keer de piste af, dan kan dat natuurlijk ook. Je bent zelf de eindverantwoordelijke en je kunt zelf je werktijden indelen.”

Solliciteren?

Lijkt deze functie je wel wat? Dan moet je wel goed nadenken over de invulling van de functie. Als je wordt uitgenodigd bij de eigenaar van het hotel, moet je bijvoorbeeld ook een businessplan hebben en kunnen uitleggen wat je wil bereiken met het hotel. ,,Hij zal willen weten of je weet wat het inhoudt om een hotel te runnen”, legt Roest uit.

Daar staat overigens wel een behoorlijke vergoeding tegenover die afhankelijk is van ervaring en kennis, maar gemiddeld minstens tussen de 4.000 en 6.000 euro bruto per maand zal uitkomen.

Interesse? Je vindt de vacature bij Nationale Vacaturebank.