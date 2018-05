Wie zwaar fysiek werk doet, gaat mogelijk eerder dood

En dat is een verrassende uitkomst, vindt onderzoeker en hoogleraar Epidemiologie van Arbeid en Gezondheid, Allard van der Beek. ,,We weten dat het ontzettend goed voor je gezondheid is om veel te sporten en bewegen, maar doe je dat onder werktijd, blijkt juist het omgekeerde het geval.” De onderzoekers combineerden informatie van eerdere onderzoeken over fysieke werkzaamheden en sterfte en hadden zodoende informatie over bijna 200.000 werknemers.

De onderzoekers vermoeden dat de oorzaak ligt in de intensiteit en duur van bewegen. Van der Beek: ,,Als je sport, ben je een half uur of een uur intensief bezig. Daar word je fit en sterk van. Als het te veel wordt, kun je ook even wandelen of rustig aan doen. Werken doe je acht uur per dag, vijf uur per week. Bij sommige werkzaamheden, moet je gewoon door en dat kan langdurige belasting op het lichaam geven.”

Richtlijnen

De gegevens van mensen met zwaar fysiek werk werden in het onderzoek vergeleken met mensen die licht fysiek werk doen, zoals een functie als winkelier waarbij je een groot gedeelte van de dag moet staan. Mensen die vooral een zittende baan hebben, werden niet meegenomen in het onderzoek. ,,We denken dat veel zitten sowieso al niet zo goed voor je is.” Van der Beek denkt dat het misschien wijsheid is om de bewegingsrichtlijnen van de Gezondheidsraad te herzien nu blijkt dat bewegen onder werktijd niet goed is.

Naar de sportschool

Wat moet er dan veranderen? Ten eerste, denkt de wetenschapper, moet fysiek zwaar werk minder intensief worden. ,,Gemiddeld gesproken is het huidige werk al minder inspannend dan vroeger”, zegt hij. Daarnaast, zegt Van der Beek, moet de mensen die zwaar werk doen, duidelijk worden gemaakt dat ze nog moeten gaan sporten of bewegen ná werktijd. ,,We weten dat deze mensen ’s avonds vaak op de bank neerploffen, maar eigenlijk zouden ze nog naar de sportschool moeten gaan.”

,,We hebben indicaties”, vervolgt Van der Beek, ,,dat mensen die het meest fit zijn, een goede fysieke conditie hebben en het minst getroffen worden door het verhoogde risico om vroegtijdig te overlijden. Je wordt minder belast – ook bij zwaar fysiek werk – als je een goede conditie hebt.”