'Wij' gaan niet naar Rusland, maar jij misschien wel

Vacature van de weekHet Nederlands elftal is er niet bij in Rusland, maar voor deze vacature zou jij er zomaar wel heen kunnen. APH Group, exportbedrijf van machines voor de aardappel- en groenteteelt, zoekt een nieuwe Assistent Manager in het land.

Voor APH Group is Rusland een van de belangrijkste afzetmarkten. De nieuwe Assistent Manager reist door het land om op klantbezoek te gaan bij vaak enorme boerenbedrijven. ,,We verkopen de machines en installaties niet alleen, maar zorgen ook voor het onderhoud en geven advies over het gebruik. Nederland loopt wereldwijd voorop in de agrarische wereld en in deze functie kijk je hoe je met die kennis de klant kan helpen", zegt Johan Kikstra van het bedrijf.

Daar moet je communicatief sterk voor in je schoenen staan. ,,Boerenbedrijven in Rusland zijn hele hiërarchische organisaties. Iemand op de trekker neemt niet zomaar aan wat je zegt als zijn meerdere het niet tegen hem verteld heeft. Je zal niet gelijk succes hebben als je begint, daar moet je tegen kunnen. Maar als de Russen eenmaal zien dat jouw advies zijn vruchten afwerpt, krijg je hun vertrouwen."

Taal leren

Voor de functie is een afgeronde technische of agrarische opleiding op HBO- of WO-niveau vereist, evenals kennis van de teelt van aardappelen en groenten. Beheersing van de Russische taal is een pre maar niet noodzakelijk. ,,Een deel van de mensen waarmee je samenwerkt spreekt wel Engels, maar de monteur op de boerderij bijvoorbeeld niet. Het is daarom wel de bedoeling dat je de taal wil leren, daar helpen we je bij door taalcursussen te bieden. Het lijkt een hele moeilijk taal, maar we zien toch dat mensen er na een tijdje aardig mee uit de voeten kunnen.''

De nieuwe Assistent Manager krijgt een jaarcontract met een proeftijd van een maand. ,,Het idee is wel om daarna langer door te gaan." En het salaris? Voor een soortgelijke functie in Nederland krijg je volgens het Intermediair Salariskompas tussen de 3500 en 4000 euro bruto per maand.

Kikstra: ,,Het is financieel aantrekkelijk om in Rusland te werken. Het salaris ligt wat hoger dan wat je in Nederland betaald zou krijgen, mede doordat er in Rusland een speciale regeling voor expats is waardoor je weinig belasting betaalt."

Bij de secundaire arbeidsvoorwaarden hoort een auto van de zaak en ook voor woonruimte wordt gezorgd. ,,Ons kantoor staat op een uur rijden van Moskou en de woonruimte is daar in de buurt. Maar Moskou is een wereldstad, als iemand liever daar zou willen wonen valt er wel een mouw aan te passen." Ook voor eventueel heimwee worden voorzieningen getroffen. ,,Per jaar vergoeden we 6 tickets om een weekend naar Nederland te gaan."

Interesse? Je vindt de vacature bij Nationale Vacaturebank.