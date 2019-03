‘Wij hebben ook zo'n hokje voor een helper, maar daar staat al een kratje bier in’

Zet tienduizend Hollanders in de tropen en je krijgt, zoals Balkenende zo vurig predikte, de VOC-mentaliteit helemaal terug. Nee, niet dat ondernemende, gewaagde, nieuwsgierige. Nee, dat niet. Maar wel de mentaliteit van het helemaal niks meer zelf doen. Fietste je in Nederland zelf naar de buurtsuper, hier wordt alles bezorgd. En het hondje uitlaten doe je ook niet meer, want de meeste huishoudens hebben ‘een meid’ in huis.

Dat is een fenomeen waar ik maar niet aan kan wennen. Dan woont er een Filipijnse, Thaise of andere nationaliteit in een hokje in jouw huis en die doet alles in het huishouden. Boterhammen smeren, onderbroeken strijken, de rotzooi achter je opruimen. Het enige dat je nog zelf moet doen, daar ga ik vooralsnog vanuit, is je eigen billen afvegen. Een ‘helper’ heet zo iemand. Wij hebben ook zo’n hokje waar ze in zou kunnen wonen, maar daar staat al de stofzuiger en een kratje bier in.

Drie kinderen

Ik word vaak als een beetje zielig gezien. ,,Waarom heb jij geen helper? Met drie kinderen!?” Juist omdat ik drie kinderen heb! Daarom. De jongens kunnen zelf hun rommel opruimen en de tafel dekken. Bovendien loop ik in dit klimaat nog weleens in mijn onderbroek door het huis en ik houd niet van pottenkijkers. Het is gewoon niet aan mij besteed. Ik snap heel goed dat het soms verrekte makkelijk kan zijn. Maar in Nederland kookte ik zelf, hier doe ik dat en als we straks weet ik waar wonen, kook ik nog steeds zelf.

Quote Ze knokken om bij Nederland­se gezinnen te komen, omdat ‘wij’ erom bekend staan ze goed te behandelen

Vrienden vertelden me onlangs dat je zo’n helper uitzoekt op een bureau. Dan zitten er een stuk of vijftig op een rij en mag je er eentje uitkiezen. Ze knokken om bij Nederlandse gezinnen te komen, omdat ‘wij’ erom bekend staan ze goed te behandelen. In culturen waarin hiërarchie nog een grote rol speelt, is dat vaak niet het geval. In de lokale krant staan wekelijks verhalen van mishandelde ‘domestic workers’. Die komen dan in een opvanghuis waar veel Nederlanders vrouwen als vrijwilligster helpen.

Sokken

Het zou mijn moeder echter wel gelukkig kunnen maken, zo’n meid in huis. Want de mate van een goed functionerend gezin, werd vroeger grotendeels bepaald hoe netjes de sokken en onderbroeken in een lade liggen. En die kieper ik gewoon van het desbetreffende kind in de desbetreffende la. Hoofdschuddend zag ze hoe de jongens met verschillende sokken aan naar school gingen. ,,Och jongen toch. Redden jullie het wel?”, klonk het dan. Ja mam, weliswaar geen helper in huis, maar wat zal Balkenende trots zijn!

Volledig scherm Gezin van Niek Druijff. © Privé archief

