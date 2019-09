Willem (63) overleefde hoofd-halskanker en is blij weer te kunnen werken

Willem van Gelder was installatiebeheerder bij Tata Steel toen hij zich zo’n drie jaar geleden minder goed begon te voelen. ,,Mijn stem werd hees, en ik kreeg last van aangezichtspijnen.’’ Een bezoek aan de dokter leidde tot vreselijk nieuws. De IJmuidenaar bleek hoofd-halskanker te hebben, een vorm van kanker die misschien minder bekend is dan bijvoorbeeld long- of borstkanker, maar die volgens het Integraal Kankercentrum Nederland wel in de top 10 van meest voorkomende kankersoorten in Nederland staat. De ziekte kan onder meer ontstaan op de lippen, in de mondholte en in het strottenhoofd en komt twee keer zo vaak voor bij mannen als bij vrouwen.

Motorrijden

,,Ik schrok ontzettend toen ik de diagnose hoorde’’, vertelt Willem. ,,Maar ik weet ook nog dat ik vooruit dacht. Na het horen van de uitslag vroeg ik meteen, kan ik straks weer motorrijden – mijn grote passie – en kan ik straks weer werken? Dat was het enige wat ik wilde. Mijn baan was heel erg belangrijk voor mij. In de fabriek maken we blik voor verpakkingsmaterialen voor de voedingsindustrie. Mooie producten, waar ik trots op ben om aan mee te mogen werken.’’

Herstel was voor Willem mogelijk, maar hij zou lang uit de running zijn. ,,Het nieuws aan mijn collega’s moeten vertellen was een nare ervaring. Zij schrokken net zo erg als ik. Maar ik kreeg niets dan medeleven van de jongens. Dat heeft me enorm geholpen.’’

Voor Willem begon daarna een zware strijd. ,,De tumor zat bij mijn stembanden en alles moest verwijderd worden. Het herstel van die operatie duurde drie maanden. Ook moest ik preventieve stralingsbehandelingen ondergaan.’’ Maar de aanpak had succes. ,,De kanker was in een keer weggehaald en ik was schoon.’’

Halsstoma

Zes maanden later mocht Willem weer voorzichtig aan het werk. ,,Gelukkig, want ik ben een vrij rusteloos persoon. Alleen maar thuiszitten is niets voor mij.’’ Het werk was wel iets anders dan voor zijn diagnose. ,,Ik werkte voorheen altijd in de fabriek, draaide ook storingsdiensten, maar dat kan niet goed meer. Ik heb nu een halsstoma. Die moet ik openzetten om te kunnen praten, maar dat betekent dat ik niet kan praten terwijl ik met mijn handen iets anders doe. Dan kun je niet veilig werken.’’

Met 46 dienstjaren op zak werkt hij nu voornamelijk op kantoor. ,,Jammer, want ik mis het praatje dat je dan hebt met mensen in de fabriek wel. Maar ik ben al blij dat dit mogelijk is. Het bedrijf en mijn collega’s zijn begaan met me, heel fijn. De jongens passen goed op me. ‘Doe je niet te veel’, zeggen ze, al gaat het prima.’’

Sport

Ook werkt Willem nu drie dagen in plaats van vijf. ,,Dat zal waarschijnlijk wel zo blijven, zegt de bedrijfsarts. Meer is te zwaar. De andere twee heb ik therapieën en sport ik. Mijn conditie is inmiddels weer goed op peil. Qua fysieke kracht voel ik me bijna weer hetzelfde.’’

Niet al zijn lotgenoten herstellen even goed, weet Willem. Als boegbeeld van de campagne Make Sense van de Patiëntenvereniging Hoofd-Hals wil hij het bewustzijn rond deze vorm van kanker vergroten. De symptomen van deze ziekte blijven vaak lang ongemerkt, waardoor patiënten pas in een laat stadium behandeld kunnen worden. ,,Sommigen kunnen net als ik werken, maar heel veel ook niet en misschien nooit meer. Als ik daar aan denk, realiseer ik me wat een geluk ik toch nog heb gehad. Mijn ziekte was en is nog steeds zwaar, maar ik ben er vind ik sterker uitgekomen.’’

Zelf bepalen

Na zijn herstel is ook Willems andere wens uitgekomen, weer kunnen motorrijden. Hij doet dit interview telefonisch, want hij is op motorvakantie. ,,Dat ik met mijn vrouw weer op pad kan, is geweldig. Maar dat ik weer aan het werk kon, vond ik misschien nog mooier. Dat ik na mijn ziekte weer kan bijdragen aan de maatschappij en straks zelf kan bepalen wanneer ik stop met werken, is ontzettend belangrijk voor me.’’

