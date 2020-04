Willem-Alexander is onze koning, maar wat voor werk doet hij eigenlijk?

Ook de koning en koningin gaan elke dag gewoon aan het werk, net als ieder ander met een fulltime baan. Maar ‘normaal’ werk hebben ze natuurlijk niet. Een gemiddelde werkdag bestaat niet in huize Oranje, iedere dag ziet er anders uit.



De maandag is in ieder geval de belangrijkste werkdag van de week, dan vindt het overleg met de belangrijkste adviseurs en ambtenaren plaats. Om 14.00 uur staat minister-president Mark Rutte op de stoep voor het wekelijks overleg.

Door het jaar heen worden veel bezoeken afgelegd door het koningspaar. Eén tot twee keer per jaar legt de koning samen met koningin Máxima een staatsbezoek af. Bevriende staatshoofden komen gemiddeld twee keer per jaar langs in Nederland. De rest van de agenda wordt gevuld met publieke optreden en werkbezoeken in binnen- en buitenland.

Koning Willem-Alexander heeft zich jarenlang voorbereid op zijn rol als staatshoofd. Hij had voor hij zijn moeder in 2013 opvolgde allerlei (bestuurlijke) functies op verschillende terreinen. Zo hield Willem-Alexander zich veel bezig met infrastructuur en ict, sport en defensie en watermanagement. In 2004 werd hij voorzitter van de Adviescommissie Water en adviseerde het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Planning

In de openbare agenda van het Koningshuis is te zien welke werkbezoeken allemaal op de planning staan en welke al zijn afgelegd zijn. Afgelopen week bezocht koning Willem-Alexander bijvoorbeeld woonzorglocatie Lindendael in het kader van de coronacrisis en het UWV. Inclusief voorbereiding is de koning daar zeker wel een hele werkdag mee zoet.

Volledig scherm Koning Willem-Alexander tijdens een werkbezoek aan verpleeghuis Lindendael. © Albert Nieboer/ANP

Werkbezoeken worden volgens de Rijksvoorlichtingsdienst niet altijd vooraf aangekondigd en deze zijn daardoor niet in de openbare agenda te vinden. De persoonlijke agenda’s blijven altijd privé. Vergaderingen, achtergrondgesprekken en besloten bijeenkomsten vinden achter gesloten deuren plaats.

Hoofdtaak

Als de koning en koningin niet op pad zijn, werken ze thuis. De Rijksvoorlichtingsdienst laat weten dat vanwege de kabinetsmaatregelen overleggen zoveel mogelijk telefonisch en via videobellen worden gedaan. In de werkkamers in Paleis Huis ten Bosch wordt dus veel gebeld. Zo is koning Willem-Alexander sinds de corona-uitbraak druk bezig met het regelen van extra mondkapjes en beademingsapparatuur voor de zorg.

Volledig scherm In de werkkamer van koning Willem-Alexander wordt veel overlegd gepleegd via telefoon en videobellen. © Frank van Beek/ANP

Op deze manier voert het koningschap zijn verbindende functie uit, de hoofdtaak van het werk van de koning en koningin. Door gesprekken te voeren en op werkbezoek te gaan, als dat kan, draagt het koningspaar zijn steentje bij in deze coronatijd.

VN-werk

Wordt het werk eigenlijk eerlijk verdeeld tussen de koning en koningin? Nederland heeft natuurlijk maar een staatshoofd, dus de koning draagt het grootste deel van de verantwoordelijkheid. Daar heeft Willem-Alexander meer dan een volle werkweek aan. Koningin Máxima heeft een ondersteunende rol, maar ze doen ook veel samen zoals het afleggen van staatsbezoeken.

Volledig scherm Koningin Maxima aan het werk, tijdens de coronacrisis, vanuit haar kantoor in Huis ten Bosch. © Frank van Beek/ANP

Daarnaast heeft Máxima natuurlijk ook haar eigen klussen, zoals het VN-werk dat ze al bijna tien jaar doet. Ze is speciaal pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties en lobbyt bij buitenlandse staatshoofden en regeringsleiders voor meer toegang tot financiële diensten voor voornamelijke landen met weinig geld. Zo kan ze haar universitaire kennis over economie en werkervaring in de financiële wereld goed inzetten.

Gezinsleven

Het thuiswerken moet nu ook gecombineerd worden met het gezinsleven en dat is voor net als heel veel andere Nederlanders best complex. Ook de drie prinsessen, Amalia, Alexia en Ariane volgen thuisonderwijs en moeten daarnaast geëntertaind worden. Wat dat betreft zijn ook de Oranjes een gewoon gezin.