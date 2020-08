Winkelier van het Jaar 2019: ‘We gaan hier voor elkaar door het vuur’

#NLStartOpDe felbegeerde titel ‘Winkelier van het Jaar’ ging in 2019 niet naar een van de grote nationale bouwmarktenketens maar naar de Bouwhal. Het familiebedrijf in Zwolle draagt no-nonsense hoog in het vaandel.

Dit artikel is onderdeel van onze wekelijkse bijlage NLStartOp. Deze week staat in het teken van klussen en wordt mede mogelijk gemaakt door De Ondernemer, IndeBuurt, Nationale Vacaturebank, Intermediair, Autotrack & Gaspedaal.nl. Bouwhal Zwolle had het druk. Mensen besloten opeens hun rommelzolder te transformeren tot een extra slaapkamer of het hele huis te schilderen. Druk was het ook omdat de winkel afhaalpunt is voor DHL en UPC. ,,Maar gelukkig hoefde niemand bij ons buiten te wachten’’, vertelt Jacqueline Bos (53), die de winkel runt samen met haar man Gertjan en broer Mario. ,,Het is bij ons groot, met een vloeroppervlakte van circa 3000 vierkante meter. Bovendien zien de medewerkers er streng op toe dat iedereen zich aan de regels houdt.’’

Direct na Ruttes eerste persconferentie zette ze hoogstpersoonlijk strepen op de vloer. Bij de ingang liet ze een zuil plaatsen waar klanten hun handen konden desinfecteren. Want zó gaat dat bij het succesvolle no-nonsense familiebedrijf. Hun kracht? ,,We zijn voordelig, persoonlijk en nuchter. En we hebben medewerkers die voor elkaar door het vuur gaan.’’

Quote Wij kijken niet naar concurren­ten, we varen onze eigen koers Jacqueline Bos

Jacqueline Bos draait er niet omheen, ze vreest een tweede coronagolf. Daarom: ,,Waakzaam blijven, niet verslappen, ook wij niet.’’

In het allereerste begin van de crisis bemerkte ze een apart sfeertje in de winkel. ,,Het was voor iedereen heel erg wennen, ook voor onze mensen. We overleggen vaak. Waar lopen medewerkers tegenaan? Vinden ze het nog verantwoord? Als ze tegen mij hadden gezegd: Jacqueline, we zien het niet zitten om open te blijven, dan hadden we de winkel meteen gesloten. Het was en is voorlopig niet nodig, maar ik wil er mee aangeven dat we ze heel erg serieus nemen.’’

Het moeilijkste besluit van de afgelopen maanden? De koffiehoek weghalen, vanwege corona. Het antwoord typeert Jacqueline Bos. Want goede service, kwaliteit en juist die gastvrijheid zijn de redenen waarom de Bouwhal in 2019 Winkelier van het Jaar is geworden in de categorie bouwmarkten. Dat werd natuurlijk gevierd met klanten; een feestweek volgde, inclusief acties en alcoholvrije bubbels. ,,En het viel me op, los van alle nieuwe gezichten, dat klanten die we al een tijdje niet meer hadden gezien, ons weer wisten te vinden.’’

De Bouwhal verkoopt bouwproducten in de ruimste zin: van boormachines, spijkers, nijptangen en hamers tot hout, pvc en verf. Uit reguliere voorraden én restpartijen. Particuliere klussers komen er graag, maar ook professionals. Hout- en plaatmaterialen worden gratis op maat gezaagd. ,,Voor andere bewerkingen, zoals schaven en frezen, vragen we mensen geld in een potje te stoppen. Alles uit dat potje gaat naar een goed doel. Denk aan het Ronald McDonald Huis of Stichting Voorzieningen voor Verstandelijk en Meervoudig Gehandicapten Zwolle.’’

Quote Voor andere bewerkin­gen, zoals schaven en frezen, vragen we mensen geld in een potje te stoppen. Alles uit dat potje gaat naar een goed doel Jacqueline Bos, Bouwhal Zwolle

In de Bouwhal vind je ook oude kerkbanken, bioscoopstoelen of in onbruik geraakte balies van ziekenhuizen. Dit alles op de eerste verdieping, ‘de zolder van Malle Pietje’. Maar: de spullen staan ook op Marktplaats. ,,Als die tweede golf er komt en winkels moeten dicht, dan zetten we zelfs honderd procent in op Marktplaats.’’



De Bouwhal was aanvankelijk een project van haar nu 75-jarige vader Ton. Als toenmalig eigenaar van een bouwbedrijf vond hij het zonde om spullen weg te gooien. Bos: ,,Hij baalde als er te veel of verkeerd was besteld. Hij besloot overtollig bouwmateriaal te verkopen. Ook nam hij vaak bruikbare spullen mee uit panden die gesloopt werden. Zo is de winkel ontstaan.’’ Vader Ton is officieel al lang met pensioen, maar het werken kan hij niet laten. Hij staat nagenoeg iedere dag in de winkel, al bemoeit hij zich niet met klanten. Bos: ,,Laat hem maar lekker rommelen, dan is hij in z’n element.’’

1) Wees geïnteresseerd in plaats van interessant

Om goed te voelen wat medewerkers (en ook klanten natuurlijk) ervaren is het vooral belangrijk geïnteresseerd te zijn. En zelf even wat minder interessant. Vraag gewoon eens: ‘Jongens, waar zitten onze klanten nu op te wachten?’ Stel voor om klanten te bellen of te mailen, om deze vraag te stellen. ,,Het is helemaal nog niet nodig om dat meteen aan business te koppelen. Stel de vraag om daadwerkelijke interesse te tonen.’’



2) Lok uit om te experimenteren

Daag je medewerkers eens uit om te experimenteren bijvoorbeeld door ze te vragen: ‘Stel dat jij de baas zou zijn, wat zou je dan doen?’ Door zo’n vraag neemt de ander daadwerkelijk even een andere rol aan, die van de baas. Zo ontstaan er ideeën, bijvoorbeeld over het communiceren met klanten, creativiteit bij het inzetten van verschillende media om die klanten te bereiken en nieuwe inspiratie voor het vertellen van een sterk verhaal.



3) Word een dansende leider

Lijken medewerkers het soms even niet meer te zien zitten? Met één zin is ervoor te zorgen dat iemand toch weer mogelijkheden gaat zien. ‘Zal ik jou eens wat voorspellen? Jij kunt het aan’. De meesten kijken mij dan even vertwijfeld aan. Dan vraag ik of ze tot nu toe alles wat ze in hun leven is overkomen, hebben overleefd. Waarop ze niet anders kunnen dan bevestigend antwoorden. En natuurlijk geef ik aan dat ik snap dat ze balen als een stekker van wat er allemaal tegenzit. Maar ook dat ze al tig keer hebben bewezen tegenslagen te kunnen overwinnen.



Zo creëer je ruimte in het mentale systeem, zodat de ander zal denken: ik kan dit aan. Het is een van de manieren om een dansende leider te worden. Iemand die anderen aan de hand neemt.



Bos houdt haar hart vast voor de komende periode, maar stilzitten is geen optie. De Zwolse winkel wil zich de komende periode toeleggen op het maken van houten meubels, met name tafels. ,,We kunnen makkelijk aan de materialen komen én beschikken over een grote werkplaats. Wij denken dat er vraag naar is.’’

Nee, zegt ze resoluut op de vraag of er ambities zijn voor een tweede vestiging. ,,Het past niet bij ons, het wordt er onoverzichtelijk van. We werken bewust met een klein team, stuk voor stuk mensen die met klanten meedenken, praktische tips geven en de tijd nemen. Ik ben trots op hen, ze handelen altijd in het belang van de zaak. Wij kijken niet naar concurrenten, maar varen onze eigen koers.’’

Van het stempel ‘Action onder de bouwmarkten’ komt de Bouwhal waarschijnlijk niet meer af. Niet erg, lacht Bos. ,,Iedereen weet wat ermee bedoeld wordt: we zijn voordelig en hebben een breed assortiment met zo nu en dan een grote restpartij. En dat willen we graag zo houden.’’ Ook zó word je Winkelier van het Jaar.

