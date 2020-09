Winkeliers vertrouwen erop dat consumenten mondkapjes gaan dragen

De winkelbranche liet gisteren nog weten graag een echte mondkapjesplicht te willen in plaats van slechts een advies in drie grote steden, maar kan toch leven met de stap van het kabinet om het advies uit te breiden naar het gehele land.

Agent

Meerman benadrukt dat een ondernemer geen agent is. ,,We zijn ondernemers, als een klant zich meldt, dan is hij altijd welkom. Wij gaan mensen niet weren, dat kun je niet van ons verwachten. We gaan mensen wel aanspreken op hun gedrag, maar zijn geen politieagenten. We willen geen discussie in de winkel.’’