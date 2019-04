Winnaar Project Rembrandt: ‘Burn-out is heel actueel onderwerp onder studenten’

Sebas Groot (21) won gisteren het televisieprogramma Project Rembrandt met een schilderij over burn-out en depressies bij studenten. ,,Ik ben gaan nadenken wat echt typerend is voor de student van tegenwoordig”, aldus de tweedejaars-student Kunstgeschiedenis.

Veel mensen associëren een burn-out met het werkende leven, maar ook studenten ervaren toenemende druk. Sterker nog: 85 procent van de studenten ervaart stress, blijkt uit een recent onderzoek van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) onder 563 studenten (hbo en wo). Groot merkt dat het ontzettend speelt in zijn omgeving en dat er veel over wordt gepraat. Dat was de aanleiding voor zijn werk. ,,Ik wilde sowieso een serie schilderijen maken over studenten en ben gaan nadenken wat echt typerend is voor de student van tegenwoordig. Ik merk dat dit heel actueel is.”

Er is een grote prestatiedruk onder studenten, ziet hij. Een aantal studenten uit zijn omgeving viel al uit door een burn-out of depressie. ,,De verwachtingen zijn hoog. Je moet goede cijfers halen en als je een mooie baan wil, moet je een stage lopen. Maar als je je studieschuld wil afbetalen, moet je er ook een baantje naast hebben. En dan heb je idealiter ook nog een sociaal leven, want op sociale media zie je voortdurend wat voor geweldige levens anderen hebben.”

Tweede Kamer

Ook in de Tweede Kamer kwam het onderwerp aan bod. GroenLinks opperde om een grootschalig onderzoek te doen naar de studiedruk en werklast onder studenten. Een meerderheid in de Tweede Kamer ondersteunde het verzoek van de partij. Aanleiding waren verschillende onderzoeken, van onder andere het ISO naar stress onder studenten. Uit dat onderzoek bleek dat vooral studenten met een hoge lening stress ervaren (96 procent). 19 procent van hen heeft het gevoel een burn-out te krijgen.

Quote Ik kwam hele dagen niet buiten Sebas Groot

Veel mensen beginnen vol enthousiasme aan een studie, maar vrij snel gaat het alleen nog over deadlines en tentamens, weet Groot. ,,Mijn eerste studiejaar was ik in tentamenweken echt een kluizenaar. Ik kwam hele dagen niet buiten en als ik onder de douche stond, lag mijn schrift met aantekeningen in de wasbak zodat ik af en toe kon kijken. Ik had mezelf voorgenomen dat ik dat dit jaar niet meer zo wilde. Ik was alleen maar bezig met cijfers en prestaties, maar ik wilde dat ik zin had om te leren en dit werk te doen.”

Tussenjaar

Al moet hij bekennen: Project Rembrandt was ook intensief. ,,Voor dit grote werk hadden we twee maanden de tijd. Dat lijkt lang, maar uiteindelijk ben je ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds aan het schilderen. De laatste dag stond ik misselijk en trillerig op. Ik voelde me verantwoordelijk voor het overbrengen van dit verhaal.” Groot wil volgend jaar een tussenjaar nemen om zich volledig te focussen op het maken van schilderen. ,,Tijdens mijn opleiding heb ik al een hele lijst gemaakt met onderwerpen die ik wil schilderen, maar ik kwam er nog nooit aan toe.”

Het werk van Groot is nu te zien in het Atrium van het Rijksmuseum.

Volledig scherm 'Een vallend boek' van Sebas Groot © Project Rembrandt / NTR