Winnaars ‘Best Workplaces 2019’ zorgen dat mensen baas zijn over hun eigen werk

Softwarebedrijf Atlassian is in Nederland verkozen tot ‘Best Workplace 2019’ in de categorie multinationals. Werknemers vinden het vooral belangrijk dat ze de ruimte krijgen om hun eigen werk in te richten, blijkt uit het onderzoek.

Medewerkers van de hoog scorende multinationals zeggen dat ze veel ruimte krijgen om hun eigen werk in te delen, veel verantwoordelijkheden hebben en dat er familiegevoel heerst binnen het bedrijf. Het farmaceutische bedrijf Novo Nordisk en softwarebedrijf Salesforce complementeren de top drie. Coöperatie DELA (meer dan 250 medewerkers), Lean Consultancy Group (50 tot 249 medewerkers) en hypotheekadviseur Viisi (20 tot 49 medewerkers) voeren in andere categorieën de lijst aan.

38.000 mensen

Dit jaar waren 62 organisaties gecertificeerd als ‘Great Place to Work’ en daarmee genomineerd voor de titel ‘Best Workplace 2019’. Uiteindelijk zijn er 36 organisaties die de titel mogen dragen. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 38.000 mensen werkzaam bij 140 verschillende organisaties. Medewerkers bepalen aan de hand van 58 stellingen bepalen of hun bedrijf een ‘Great Place to Work’ is. Werknemers vinden het vooral belangrijk dat ze de ruimte krijgen om hun eigen werk in te richten, hechten waarde aan onderlinge samenwerking en teamgevoel en vinden het bovendien belangrijk om zowel vrijheid als verantwoordelijkheden te hebben.

Vertrouwen

René Brouwers, directeur van de Nederlandse afdeling van Great Place to Work: ,,We vinden het vertrouwen tussen het management en de medewerkers belangrijk. Medewerkers moeten de mensen voor wie ze werken vertrouwen om het beste uit zichzelf te kunnen halen.” De afgelopen jaren ziet de organisatie, die in 57 landen actief is, dat het hiërarchische leiderschap steeds meer verdwijnt. ,,Dat laten we wel echter achter ons", aldus Brouwers. ,,Daarmee lukt het in deze markt niet meer om nieuw talent aan te trekken.” Als je als bedrijf wordt verkozen tot ‘Best Workplace 2019' is dat gunstig voor het aantrekken van nog meer talent. ,,Maar het zijn de medewerkers die het bepalen.”

Voor veel bedrijven is het erkenning dat ze op de goede weg zitten, een kers op de taart. ,,Het is natuurlijk heel makkelijk om te kiezen voor de standaard. We regelen goede arbeidsvoorwaarden, een mooi salaris en het kantoor ziet er leuk uit met eventueel een pingpongtafel. Maar er is niets mooier dan ervoor te zorgen dat medewerkers ook daadwerkelijk het beste uit hun werk kunnen halen”, aldus Brouwers. Daar is wereldwijd nog veel in te winnen, aldus de directeur. ,,De basis zit in een omgeving waar vertrouwen is. Je ziet ook in de wereldwijde politiek dat dat vertrouwen op dit moment ver te zoeken is, terwijl het zo’n waardevol goed is. Als je als leider onderling vertrouwen creëert, dan heb je die pingpongtafel helemaal niet nodig.”