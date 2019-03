Winstgevend kattencafé zoekt een nieuwe eigenaar

Drie jaar geleden begon oprichter Marloes Vorstenbosch het kattencafé in Den Bosch, nadat ze in een soortgelijke zaak in Thailand was geweest. Maar nu vindt ze het genoeg geweest. ,,De zaak draait hartstikke goed, maar ik vind het tijd om nieuwe dingen te gaan doen.” En dus heeft ze de zaak ter overname aangeboden, en gaat de dierenvriend op zoek naar een andere kattenliefhebber.

De nieuwe dierenvriend moet zorg dragen voor de dieren en voor de horecazaak waar mensen tijdens de lunch de katten kunnen aaien. Want iets anders dan een kattencafé op deze plek is voor Vorstenbosch ‘absoluut geen mogelijkheid’. En dus wordt kritisch gekeken naar de overnamekandidaat. ,,Ik heb dan ook geen haast, ik zit hier niet ongelukkig te wezen. Er moet dus wel iemand komen met horeca-ervaring, die met het concept om kan gaan. Maar gezien de reacties die er nu al binnenkomen, verwacht ik niet dat het heel lang duurt.”

Nieuwe katten

Momenteel vangt Vorstenbosch zeven katten op, maar dat kunnen er maximaal acht zijn. ,,Het zou voor mij een mooie afsluiter zijn als ik al de katten die er nu in Mispoes zijn, kan herplaatsen. Dan kan de nieuwe eigenaar zijn eigen katten samenstellen en krijgen de gasten ook weer nieuwe katten te zien. Maar dat is voor mij ook geen harde eis.”

De toenemende concurrentie - in meerdere plaatsen duiken kattencafé’s op - speelt in elk geval geen rol bij het besluit om te stoppen. ,,We hebben een behoorlijke klantenkring opgebouwd, en in de regio zit geen vergelijkbare zaak. De nieuwe eigenaar stapt bovendien een instapklare onderneming in, die vanaf dag één winst maakt.” Bij Mispoes wordt ontbijt, lunch en high-tea geserveerd. ,,Vooral de high-tea’s zijn erg populair. Daarnaast houden we ook nog speciale avonden, zoals bingo-avonden.”