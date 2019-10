Wonderkind heeft internationaal succes: ‘Zorg dat je je niet blind staart op je grote droom’

VideoDe Ondernemer volgt in de videoserie Over de Grens bedrijven die letterlijk de stap naar het buitenland durven te zetten. In deze aflevering staat Wonderkind centraal; dit recruitmentplatform is actief in maar liefst 48 landen op vijf continenten.