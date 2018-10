YouTubers openhartig over hun burn-out: 'Het lukt me gewoon niet'

Vloggers zijn meestal relatief jonge mensen die op een voetstuk worden gezet. De druk om altijd online te zijn, resulteert bij steeds meer van hen in een burn-out of depressie. Dat schrijft dagblad The Guardian. Volgens de Britse krant is er sprake van een groeiende psychologische crisis onder deze groep.

In 2015 besloot de toen nog 24-jarige Bibi Breijman (234.00 abonnees) te stoppen met het maken van video's over onder meer mode en beauty op YouTube. Haar vlogs maakten een vogelvlucht, dus werd Breijman in korte tijd full-time YouTuber.

Maar opwinding maakte snel plaats voor oververmoeidheid en werkstress. Vorig jaar maakte de vlogster bekend dat ze helemaal op was. ,,Ik heb mijn baan opgezegd, dus ik moest wel doorgaan, en blijven werken. Dat spookte maar door in mijn hoofd. Ik ben zo ver gegaan dat ik nu de weg kwijt ben'', vertelde ze in een openhartig acht minuten durend YouTube-filmpje. Rust nemen en stoppen met vloggen voelde voor haar als afkicken. ,,Een psycholoog moet me leren voor mezelf te leven en me vertellen dat ik de baas ben. Zo van: Je bent niet het bezit van je volgers.”

Breijman is lang niet de enige. The Guardian constateert dat een rits aan prominente YouTubers dit jaar voor het eerst over hun burn-out, chronische vermoeidheid en depressies sprak. ,,Dit is alles waar ik altijd van heb gedroomd," zei Elle Mills, een 20-jarige Filipijns-Canadese YouTuber in een video met de titel 'Burnt Out At 19'. ,,Waarom ben ik dan zo vreselijk ongelukkig? Het slaat nergens op.” In een massaal bekeken video legt Mills uit hoe haar kleine meisjesdroom om beroemd te worden uitkwam, maar dat het toch niet was wat ze had verwacht. ,,Ik ben altijd gestrest. Mijn angst en depressie worden steeds erger. Ik ben eigenlijk een tikkende tijdbom."

Rubén "El Rubius" Gundersen, 's werelds populairste vlogger, plaatste in dezelfde maand als Mills een video waarin hij vertelt dat hij afstevent op een inzinking. En ook Erik Phillips, bekend als M3RKMUS1C (met 4 miljoen abonnees) en Benjamin Vestergaard, bekend als Crainer, beschreven beiden openhartig hun strijd met uitputting en depressie.

Nederlandse vlogger Rutger Vink (497.000 abonnees) besloot onlangs wegens privéomstandigheden geen video meer op YouTube te zetten. ,,Het lukt me gewoon niet", zegt een betraande Vink in een video op Instagram Stories. De videomaker benadrukt dat er 'niks ergs' aan de hand is. ,,Ik druk gewoon even op de rem en hoop op begrip." Richting zijn volgers: ,,Ik wil nooit iemand teleurstellen en jullie al helemaal niet."

Machtig algoritme

De meeste vloggers die last hebben van werkstress, noemen het algoritme van YouTube als een van de belangrijkste oorzaken. Het algoritme bepaalt welke video’s bij kijkers worden aanbevolen. Vloggers die niet op de afgesproken momenten video’s plaatsen, worden daar meteen voor afgestraft. Ze raken kijkers en abonnees kwijt. En juist die kijkers leveren advertentie-inkomsten en interesse van bedrijven op die hun producten in de video’s willen laten pluggen. Een vlogger die een paar weken niets van zich laat horen, verliest aan populariteit én inkomsten. Volgens The Guardian leidt het tijdsoffer dat videomakers brengen voor hun YouTube-kanaal tot stress en geeft hen het gevoel dat ze nooit op adem mogen komen.

Coming-out-video's

Quote Sommige vloggers zijn 365 dagen per jaar bezig met content Noah Zeeuw, Vlogger ,,Sommige vloggers zijn 365 dagen per jaar bezig met content. Als je geen video maakt, ben je aan het bedenken waar je volgende video over moet gaan”, vertelt de populaire Nederlandse YouTuber Noah Zeeuw (24). De videomaker, die een glansrijke YouTube-carrière beleeft, merkt dat collega’s steeds vaker openhartig zijn over hun werkstress. ,,Het is mooi dat de coming-out-video's meestal goed worden ontvangen." Op die manier helpen ze andere videomakers volgens Zeeuw om zelf op tijd aan de rem te trekken. ,,Als een wereldberoemde YouTuber aangeeft dat hij even rust neemt, realiseren jonge vloggers zich dat het oké is en nemen dan zelf sneller pauze.” De videomaker denkt dat de leeftijd van de influencers ook meespeelt. ,,Het zijn jonge mensen die opeens een eigen onderneming hebben. De druk om altijd een tien te scoren is groot."

Met vlogger Breijman gaat het inmiddels beter. In juni plaatste ze voor het eerst sinds lange tijd weer een video. ,,Ik had er gewoon zin in", zei ze. ,,En ik moet doen waar ik zin in heb, want dat heb ik geleerd van de dokter.''