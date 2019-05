Zaakwaarnemer Leoni zorgt voor de grootste sterren van het vrouwenvoetbal: ‘Gebruik je boerenverstand’

Blokhuis is een vrouw om in de gaten te houden. Kijk op het Instagramaccount van haar bedrijf FlowSports en je ziet haar met Nederlands grootste speelsters achter een vers ondertekend contract zitten. Ze onderhandelt met de grootste Europese clubs of met een wereldmerk als Nike. Het is bijna aan de orde van dag voor de opgewekte Oldenzaalse. En ze voelt zich als een vis in het water. Vooral omdat geloof in eigen kunnen haar heeft gebracht waar ze altijd van droomde.



Persoonlijk contact, netwerken en het commerciële aspect zorgen ervoor dat Blokhuis in 2012 definitief valt voor een bestaan als zaakwaarnemer. In de aanloop naar haar start hoopt ze ergens voet aan de grond te krijgen door te bellen, mailen, bellen en nog eens te mailen. Maar het enige wat ze te horen krijgt, is dat men het te druk heeft. Of dat bedrijven iedere dag al gebeld worden met een dergelijk verzoek tot een gesprek over de mogelijkheden als zaakwaarnemer.

Vijf procent

Blokhuis wordt zelfs een keer op basis van haar geslacht afgewezen. ,,Pure discriminatie... Toch had ik uiteindelijk wel een ingang via Rob Groener. Hij is ook zaakwaarnemer en zat vroeger bij mijn vader in de klas. Rob luisterde naar mijn wens en gaf mij vijf procent kans van slagen. Daarmee bedoelde hij natuurlijk dat ik beter iets anders kon gaan doen, maar ik bekeek het positief en wilde zelfs voor die magere vijf procent kans gaan. Ik geloof in het najagen van dromen, zolang je het maar echt wilt.”

,,Groener wil langzaam maar zeker gaan stoppen met zijn werk en was toen al wat spelers aan het afstoten. Hij belde me op en zei ‘Leoni, ik heb hier een meid die mij is aangereikt, maar ik heb niets met vrouwenvoetbal. Misschien is het iets voor jou’. Het bleek om Sherida Spitse te gaan. Dit was in het voorjaar van 2013 en op 10 december van hetzelfde jaar beklonk ik mijn eerste transfer in het vrouwenvoetbal. Sherida ging van FC Twente naar LSK Kvinner in Noorwegen en dat was bijzonder omdat er een transfersom (naar verluidt 25.000 euro, red.) betaald werd. Iets wat nooit eerder was gebeurd in het Nederlandse vrouwenvoetbal.”

Quote Het is niet zo dat wij alleen maar met onze speelsters in contact staan zodra er contracten moeten worden getekend. Dit gaat verder Leoni Blokhuis

Blessureleed

Daarnaast is Blokhuis met haar bedrijf FlowSports dan ook nog ook bezig voor een aantal mannelijke spelers, iets waar ze in 2016 definitief mee stopt. ,,Het is de beste keuze die ik ooit had kunnen maken. Het is onze missie om the difference in women’s football te maken. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar ik denk dat het ons wel lukt om hiermee onderscheidend te zijn. Waar zich dat in uit? Persoonlijk contact. Het is niet zo dat wij alleen maar met onze speelsters in contact staan zodra er contracten moeten worden getekend. Dit gaat verder. We staan ook langs de zijlijn als er prijzen worden gewonnen (recentelijk nog bij Miedema tijdens de Player of the Year Awards in Engeland, red.), we steunen ze in tijden van blessureleed en we praten ook over alledaagse, persoonlijke zaken. Ik heb weleens gehoord dat dit in het mannenvoetbal wel anders is.”

,,Mijn collega Eefje Janus en ik hebben met elkaar afgesproken dat we zo dicht mogelijk bij onszelf blijven. We doen niet mee aan de soms gekke toestanden die ook bij de voetballerij horen. We gaan niet in op aanbiedingen van clubs die ons voor zaken in een duur hotel willen stoppen of op vakantie sturen. Op een eerlijke manier zaken doen, dat voelt goed.”

Quote Ja, ik ben marktlei­der op dit gebied. Wat belangrijk is om in die positie te komen? Je boerenver­stand gebruiken Leoni Blokhuis

Marktleider

,,Ja, ik ben marktleider op dit gebied”, zegt ze zonder enige twijfel. ,,Wat belangrijk is om in die positie te komen? Je boerenverstand gebruiken. The sky is the limit, zolang je maar overtuigd bent van datgene wat je doet. Niet twijfelen. De partij die tegenover je zit, merkt het direct wanneer je dat wel doet. Doe dingen stap voor stap. Stippel je pad uit en maak gebruik van springplanken. Daar is niets mis mee. Ik heb ook het geluk gehad dat ik telkens de juiste mensen op het juiste moment tegenkwam.”

Blokhuis noemt haar werk een way of life. ,,Mijn gezinssituatie is erop afgestemd dat ik vaak van huis ben, maar ze weten thuis hoe het werkt en dat is oké. Ik ben enorm gemotiveerd om goede deals voor de meiden te sluiten. Mooie transfers afleveren is supervet. Olympique Lyon is de grootste club ter wereld in het vrouwenvoetbal en daar loopt een speelster van ons rond. Dat is super. We zijn lekker bezig, maar nog zeker niet perfect. Het is precies de reden waarom we onszelf graag nog verder willen ontwikkelen. Net zoals we willen bijdragen aan de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Iets waar we al hard mee bezig zijn.”

Als ondernemer kan je niet zonder goed netwerk. Maar hoe bouw je dat op? Coach Charlotte van 't Wout legt het in deze video uit: