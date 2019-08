Zarina is maker van ‘cv van het jaar’ en geeft haar beste tips

Met hulp van haar werkgever stopte Tineke na 46 jaar eindelijk met roken

28 augustus Na 46 jaar stopte Tineke Kruidenier met roken. Dat zij via haar werkgever Erasmus MC een cursus kon volgen, was het duwtje dat ze nodig had. ‘Ik had als roker gewoon oogkleppen op. Had niet door hoe dat roken stonk en hoe vervelend het was voor anderen.’