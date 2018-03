'Ze gingen gelijk akkoord met mijn bod. Shit, dacht ik toen, daar zat meer in'

SalarisVera Helm (26) is bijna twee jaar kinderoefentherapeut. Daarnaast doet ze een dag per week een opleiding voor die specialisatie, waarmee ze nu bijna klaar is. Als ze dat af heeft, gaat ze meer verdienen.

Wat verdien je?

,,Ik krijg betaald per kind, per gedraaide behandeling. Maar ik ben wel in loondienst. Ik krijg 62 procent van het gedeclareerde bedrag. De praktijk waar ik werk, krijgt 38 procent. Gemiddeld krijg ik 1.900 euro netto per maand uitbetaald. Dit is inclusief vakantietoeslag. Hoe meer behandelingen ik geef, hoe meer ik betaald krijg. Een goeie maand levert mij ongeveer 2.600 euro op. Voor drie dagen werken op locatie en een dag thuiswerken aan administratie. Op die dag schrijf ik verslagen en overleg ik met huisartsen. De mindere periodes zijn de maanden waarin de schoolvakanties vallen. Ik werk namelijk op scholen. Het lijkt alsof ik zzp’er ben, maar ik ben wel degelijk in dienst. Als ik ziek ben, krijg ik gewoon uitbetaald.”

Blij mee?

,,Ja, de ene maand verdien ik meer dan de andere maand. Ik heb het er met mijn werkgever over gehad om maandelijks een vast bedrag te krijgen, maar vind het voor nu ook nog wel lekker als ik een maand hard werk, ik dit ook terug zie op m’n bankrekening. Heel veel mensen snappen niks van mijn betalingsconstructie. Ik ben nu wel tevreden over wat ik verdien. De acquisitie wordt gedaan door mijn werkgever, zij heeft een goed netwerk. Ik verwacht dat ik de komende jaren voldoende werk blijf houden. Kinderen bewegen steeds minder. Ze zitten veel op de iPad of voor de tv en spelen minder buiten. Dagelijkse dingen als veters strikken, een potlood vasthouden, fietsen of meekomen met de gym gaat moeizamer. Ik ben er om ze hierbij te helpen ontwikkelen.”

Heb je over je salaris onderhandeld?

,,Mijn reiskosten werden eerst niet vergoed. Nu wel. Ik krijg 19 cent per kilometer en het wordt vergoed tot 100 kilometer. Ik heb hiervoor als zzp’er gewerkt en toen heb ik wel onderhandeld over het tarief. In mijn contract werd 55 procent per behandeling geboden. Dat heb ik onderhandeld naar 62,5 procent. Daar gingen ze gelijk mee akkoord. Dan denk je daarna, shit, hier had ik meer uit kunnen halen. Maar toch voelt het goed dat ik heb onderhandeld toen. Als je het maar goed kunt onderbouwen waarom je vindt dat je meer moet verdienen, dan sta je sterk, denk ik. Achteraf gezien vind ik dat nog weinig. 70 procent van de behandeling op ZZP-basis vind ik meer reëel, aangezien daar ook nog de belasting vanaf gaat en andere kosten.”

Weet je wat je collega's verdienen?

,,Ja, dat weet ik wel. We zijn daar onderling wel open over. Binnen de kinderoefentherapie kan het percentage variëren van 40 tot 70 procent wat je per behandeling uitbetaald krijgt, dat kan dus erg schelen in je salaris. Maar binnen mijn werk ligt dit niet zo ver uit elkaar.”

Verdient Vera genoeg?



Volgens het Salariskompas is het gemiddelde salaris voor haar functie is 2684 euro bruto op basis van 40 uur. Vera werkt drie dagen. Omgerekend krijgt ze 400 euro meer betaald, maar daar moet ze wel haar pensioen zelf van betalen. Vera: ,,Voor nu ben ik er wel blij mee aangezien ik starter ben, en ik heb het idee dat ik redelijk gelijk op ga met wat mensen om mij heen verdienen.”



