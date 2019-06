‘Zelf zweer ik bij mijn koptelefoon met geluidsdemping’

Dat ik op deze plek in de krant columns schrijf over stress, betekent natuurlijk niet dat ik zelf nooit stress heb. Ook ik heb mijn eigen stressoren. Misschien wel mijn grootste: geluidsoverlast. Er zijn niet heel veel dingen die op mijn zenuwen werken, maar overgeleverd zijn aan geluidsterreur is er zeker één.

Streepje voor

En dan heb ik als eigen baas wat geluid betreft zelfs een streepje voor. Ik hoef me niet te verhouden tot de oerwoudgeluiden van een kantoortuin. Ik hoef niet aan een bureau te zitten met collega’s die een urenlange diepte-analyse geven van de aflevering van First Dates van gisteren.

Maar het zzp-schap kent zijn eigen ergerlijke klanken. In de trein bijvoorbeeld, waar gezellige gezinnetjes keuvelen over hun dagje uit wanneer ik op weg ben naar een klus. Of in de koffietent, waar ik elke paar minuten opschrik van een melkopschuimer op standje straaljager. ‘Waarom ga je dan niet thuis werken?’ hoor ik u denken. Nou nee, bedankt. De buurman aan de linkerkant is daar vrolijk begonnen aan zijn derde grondige verbouwing in vier maanden. En aan de rechterkant heb ik onlangs een nieuwe buurman gekregen die een uitgesproken voorkeur blijkt te hebben voor muziek met een stevige baslijn. Dan nog liever het kabaal van bijkletsende vriendinnen in de lunchroom.

Prestaties

Hinderlijk geluid waar je je niet aan kunt onttrekken - het is om gek van te worden. Het is dan ook niet zo gek dat al het lawaai ervoor kan zorgen dat je stressniveau omhoog gaat, en je prestaties naar beneden.

Quote Spreek af dat je elkaar erop wijst wanneer geluid hinderlijk is

Al kun je zeker niet aan alle geluidsoverlast iets doen, je bent niet machteloos. Wat kan helpen: maak op je werkplek afspraken over wanneer het stil is, en wanneer er mag worden gepraat. Spreek af dat je elkaar erop wijst wanneer geluid hinderlijk is. Ben je op weg: ga in de stiltecoupé zitten.

Volledig scherm Thijs Launspach. © Pim Ras Fotografie Als het echt te bont wordt, kun je ook een technologische oplossing proberen. Zelf zweer ik bij mijn koptelefoon met geluidsdemping. Zo’n apparaat gebruikt op een slimme manier anti-geluid om omgevingsgeluid weg te filteren: de beste honderd euro die ik ooit heb uitgegeven. Kijk ermee uit in het verkeer: je hoort niets meer. Je kunt ermee zelfs in een vliegtuig ongestoord achter een jammerende baby zitten. Ik ga zonder het huis niet meer uit. En nee, ik heb geen aandelen.



Dan nog een persoonlijk verzoek van mij: heel fijn dat jullie als gezin een fijn dagje uit hebben gehad, maar kun je daar in de trein alsjeblieft ietsje zachter over praten? Ik zou u heel erkentelijk zijn.

Thijs Launspach is psycholoog en stress-expert. Hij schreef hierover het boek Fokking Druk (2018).

In een tijd waar 1 miljoen Nederlanders jaarlijks het risico lopen op een burn-out of andere stressgerelateerde ziekte, is een een beetje hulp bij het omgaan met stress niet verkeerd. Onze redder in nood: prof. dr. Ad Vingerhoets (Tilburg University) vertelt je wat je kunt doen om je stress te beperken: