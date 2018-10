Zet jij baby's op de wereld in Sierra Leone, Pakistan of Haïti?

Vacature van de weekArtsen zonder Grenzen staat te springen om verloskundigen die een tijdje in het buitenland willen werken. Je gaat aan de slag in oorlogsgebieden, vluchtelingenkampen of andere plekken waar je expertise dringend nodig is.

Verloskundige Margreet van Davelaar (29) vertrok in 2016 voor de organisatie naar Ethiopië, waar ze de lokale bevolking en vluchtelingen uit Zuid-Sudan bijstond. De inhoud van het werk is uitgebreider dan in Nederland, vertelt ze. ,,Hier ben je vooral bezig met je patiënten, maar voor Artsen zonder Grenzen leid je ook lokale verloskundigen op, zodat zij het werk over kunnen nemen als je weer weggaat."

Op een vaste dag in de week kwam het team verloskundigen bij elkaar, vertelt Van Davelaar. ,,Van de verloskundigen uit andere landen heb ik ook veel geleerd – over bijzondere gevallen waar zij ervaring mee hebben of bepaalde technieken die zij in hun land toepassen – en zij leerden zo ook weer van mij.’’

Wat voor iemand zoeken ze voor de functie? Verloskundigen die een goede beheersing van het Engels hebben en 9 tot 12 maanden van huis kunnen zijn. ,,Waar wij met het team zaten, was niet altijd elektriciteit. Contact met het thuisfront is dus niet altijd mogelijk of alleen op bepaalde momenten. En je moet ertegen kunnen altijd tussen andere mensen te zitten. Je werkt niet alleen met je team, maar je woont ook nog bij elkaar.’’

Ander gebied

In welk land of welke regio je komt te werken, wordt bepaald door de organisatie. De verloskundigen van Artsen zonder Grenzen werken bijvoorbeeld in Sierra Leone, Pakistan en Haïti. ,,Je mag ja of nee zeggen tegen een missie, maar als je eenmaal in een land bent kan dat ook weer veranderen. Als je in een ander gebied harder nodig bent, word je daarheen gestuurd. Je weet dus van tevoren nooit zeker waar je gaat werken.’’

Wat krijg je voor de functie? Nederlanders die voor het eerst meegaan op missie krijgen een standaard vergoeding van 1594,20 euro bruto per maand. Wie langer dan 12 maanden voor de organisatie heeft gewerkt, krijgt een hoger salaris naar opgedane ervaring.

Geïnteresseerden moeten minimaal twee jaar werkervaring hebben. ,,Dat heb je ook wel nodig omdat je daar zelfstandig beslissingen moet nemen. Je wordt ook als eindverantwoordelijke beschouwd voor de hele verloskundigensectie. Ook ga je relaxter het veld in als je al wat gezien en meegemaakt hebt in dit werk.’’

Creatieve oplossingen

Begrip voor culturele verschillen is noodzakelijk. ,,De Nederlandse manier van doen werkt daar niet. Je krijgt er te maken met hele andere gebruiken rond de bevalling waar je voor open moet staan. Je moet ook creatieve oplossingen kunnen verzinnen. De locaties zijn vaak erg afgelegen, bij ons was het bijvoorbeeld drie uur rijden naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Gevallen die je thuis zou doorverwijzen, moet je in het veld zelf oppakken, bijvoorbeeld als het kindje te vroeg geboren wordt.’’

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Twee baby's worden onderzocht in het verloskundig ziekenhuis in Port-au-Prince. Als verloskundige voor Artsen zonder Grenzen werk je samen met en train je lokale collega's. © Artsen zonder Grenzen

Wie op missie wil, moet stevig in de schoenen staan. ,,Van tevoren had ik wel verwacht dat meegaan heftig zou zijn door de medische gevallen die je tegenkomt. Maar ik vond het ook moeilijk dat je zo afgelegen zit en dat patiënten soms niet op tijd de hulp krijgen die ze nodig hebben. Hier in Nederland had zo iemand het wel gered.’’

Tegenover de moeilijke staan echter ook de mooie momenten. ,,Ik heb er iedere dag met een lach op mijn gezicht rondgelopen. In Nederland geeft het werk al voldoening, maar daar is dat echt op een ander level. Ook heb ik geleerd dat je als mens meer kan dan je soms denkt. Die ervaring neem ik altijd mee. Het is ook zeker niet mijn laatste missie geweest. Ik zie mezelf nog wel een keer meegaan.’’

Interesse? Je vindt de vacature bij Nationale Vacaturebank.