Zie jij hoe vaak het witte team de bal overspeelt?

Dit heeft allerlei gevolgen voor je werk. Alles wat onverwacht is of waar we geen aandacht voor hebben, valt ons niet op. Er ontsnapt van alles aan onze aandacht en we merken het niet eens. Kansen gaan voorbij, foutjes glippen door begrotingen en onhandige processen blijven bestaan.



Wat te doen? Allereerst is het handig om te weten dat je dus niet alles opmerkt. Een medewerker die aan de bel trekt, kan best iets hebben gezien wat jij over het hoofd hebt gezien. Best slim om nieuwe medewerkers te vragen om hun ogen open te houden voor onzichtbare gorilla’s. Zij zitten nog niet zo goed in het spel en kijken dus anders.