Zij controleren of sollicitanten een vals diploma hebben of crimineel verleden

,,Wij zijn geen traditioneel recherchebureau”, zegt oprichter Serhat Elban (32) van Pescheck, om meteen een misverstand weg te nemen. ,,We doen wel digitaal onderzoek, maar alleen mét toestemming van de mensen om wie het gaat. Die geven ons schriftelijk toestemming dat wij mogen controleren of bepaalde dingen die zij beweren ook kloppen. We brengen de instelling of het bedrijf waarvoor we werken en de betrokken privépersoon tegelijkertijd verslag uit van onze bevindingen en spreken geen oordeel uit.”