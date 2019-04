Zij hebben een eigen bedrijf én een vaste baan

,,Ik geloof in flexibiliteit, dat je altijd en overal kunt werken”, vertelt Renate Matroos vanuit Curaçao aan De Ondernemer. Ze werkt 32 uur per week bij creatief bureau Twotone, maar sinds enige tijd heeft ze ook een eigen bedrijf, Twenty 6 Consultancy, waarmee ze advies en workshops verzorgt. Zo stoomt ze elke maandag aankomende ondernemers klaar voor de toekomst tijdens Improve your Business, een door haar ontwikkeld studieprogramma aan de Haagse Hogeschool.

Hoewel ze eigenlijk vakantie viert op het eiland, timmert Matroos naar eigen zeggen ‘rustig’ verder aan haar eigen bedrijf. Als geboren Antilliaanse kent ze Curaçao op haar duimpje, mede daardoor is ze nu in gesprek met non-profit organisaties op het eiland voor toekomstige opdrachten.

In goed overleg

Matroos is niet de enige die naast haar baan onderneemt. Afgelopen vijf jaar is het aantal deeltijd ondernemers met zeker 35 procent gegroeid. Telde Nederland in 2014 ruim 188.000 mensen die naast hun baan een bedrijf hadden, dat aantal is nu gegroeid tot ruim 254.000. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK).

Maar hoe combineer je een eigen onderneming met een baan? Bij Renate Matroos gebeurde dat in goed overleg met haar baas. ,,Mijn werkgever moedigde me zelfs aan om een side business te starten”, zegt ze. “Hij zei: de tijd om 30 jaar voor een en dezelfde werkgever werken is voorbij. Zijn open houding maakte het gemakkelijker om deze stap te zetten.”

Avonduren en weekend

Het is niet vanzelfsprekend dat een werkgever zomaar akkoord gaat met zo’n nevenactiviteit. Maxim Westerouen van Meeteren heeft daar naar eigen zeggen geluk mee gehad. Hij bekleedt een commerciële functie bij olie- en gasconcern Shell en krijgt daarnaast de ruimte om te ondernemen. Daar zit echter wel een dikke maar aan. ,,Zolang het niets met olie of gas te maken heeft, krijg ik vrij spel van mijn manager”, zegt hij. Westerouen van Meeteren ontwikkelde RememberRingbox: een ringdoosje met een camera om het huwelijksaanzoek vast te leggen.

Naast de vrijheid van zijn werkgever heeft hij naar eigen zeggen ook genoeg tijd om in zijn eigen bedrijf te steken. ,,Vergeleken met een consultant of bankier maak ik niet zulke lange dagen”, zegt hij. Veel van zijn vrije tijd gaat in het bedrijf zitten. ,,De avonduren besteed ik vaak aan mijn onderneming en ik kruip in de weekenden geregeld achter mijn laptop.”

Minder risicovol

In je eigen tijd ondernemen brengt een aantal voordelen met zich mee. Zo valt het goed te combineren met gezinstaken en kinderen, zegt woordvoerder Hester Schoppert van KvK. Je kunt je tijd als parttime ondernemer zelf indelen.

En als alles onverhoopt op de fles gaat, kleeft volgens haar misschien wel het grootste voordeel aan deze constructie. “Je hebt als parttime ondernemer de zekerheid van een maandelijks inkomen uit een vaste baan, maar ook sociale verzekeringen”, zegt ze. ,,Maar als je eigen bedrijf slaagt, en je dus meer opdrachten binnenhaalt, is de overstap dus minder risicovol.”

Eigen broek ophouden

Genoeg verdienen met je eigen bedrijf om gelijk rond te komen is lastig, weet ook Westerouen van Meeteren. ,,Het is wachten op het moment dat je je eigen broek op kunt houden”, zegt de deeltijd ondernemer, die nu ruim een jaar bezig is en onlangs een eerste investering ophaalde. ,,Maar voor nu heb ik een goed inkomen, waardoor ik alles kan blijven doen én zelf geld kan investeren.”

Toch is het volgens Westerouen van Meeteren soms zwaar om deeltijd een bedrijf te runnen, vooral als je dat in je eentje doet. ,,Het is af en toe lastig om jezelf te motiveren”, zegt hij. ,,Met z’n tweeën kun je sparren over ideeën, dat mis ik soms.” Dat gemis wordt thuis gecompenseerd. ,,Mijn vriendin, die ook ondernemer (freelance architect, red.) is, helpt mij met het creatieve gedeelte en ik haar met de businesskant”, zegt hij. ,,Maar als je vrij bent, wil je het ook niet continu over werk hebben.”

Tips

Gevraagd welke tips ze ondernemers in spé wil meegeven, antwoordt Matroos zonder aarzeling dat je - na toestemming van je werkgever - gelijk aan de slag moet gaan. ,,Met een vaste baan heb je direct de vrijheid om te experimenteren, daarom is het belangrijk om het momentum vast te houden.”

Een van de belangrijkste zaken is volgens Westerouen van Meeteren het papierwerk. ,,Zet alles zwart op wit. Dat kost tijd en is het minst leuke deel”, zegt hij over het oprichten van, in zijn geval, een bv. ,,Maar het is fijn als je het vooraf allemaal geregeld hebt en je bijvoorbeeld persoonlijk niet aansprakelijk bent.”

Ideale aanvulling

Matroos werkt toe naar het opzeggen van haar baan. ,,Het doel is om fulltime met mijn eigen bedrijf bezig te zijn”, zegt ze. ,,In deze tijd kunnen we overal werken, daardoor wil ik ondernemers waar dan ook helpen met hun business.”

Voor Westerouen van Meeteren vormt zijn eigen bedrijf momenteel de ideale aanvulling op zijn vaste baan. ,,Corporate aan de ene kant, ondernemen aan de andere”, zegt hij. ,,Dit wil ik voorlopig nog wel volhouden.”

