‘Zij is de kostwinner, ik zorg dat we met onze kinderen op vakantie kunnen’

Wat verdien je?

,,Het schommelt. Gemiddeld zit ik op 750 euro netto per maand. Ik werk twee dagen in de week, meer kan ik niet. Ik heb een arbeidsbeperking, omdat ik in 2010 zwaar depressief ben geweest. En dat heeft zijn nasleep. De depressie steekt nog steeds af en toe de kop op, dus vandaar die twee dagen. Naast mijn inkomen als camjo krijg ik een Wajong-uitkering. Dat is 70 procent van het minimumloon, gemiddeld krijg ik 800 euro. In totaal heb ik een maandelijks inkomen van 1550 euro.”

Blij mee?

,,Jazeker. Het is geen geweldig groot bedrag, maar samen met mijn vrouw werk ik aan een mooi maandinkomen. Zij is de kostwinner van het gezin en ik zorg dat we met onze drie kinderen twee keer per jaar op vakantie kunnen.”

Is het freelancen een bewuste keuze?

,,Ik heb een mbo-diploma Zorg en Welzijn, daarna heb ik gewerkt als freelance grafisch vormgever en fotograaf. Het freelancen geeft mij vrijheid. Als ik in een mindere periode zit, dan kan ik ervoor kiezen om minder klussen aan te nemen. Dat gaat moeilijker als je in loondienst werkt. Ook had ik door het freelancen het geluk dat ik in het eerste half jaar na de geboorte van onze derde dochter veel thuis kon zijn.”

Tot welk bedrag mag je bijverdienen naast je uitkering?

,,Ik val nog binnen de oude regeling van de Wajong. Als ik deze maand meer dan 700 euro binnenbreng, dan word ik op m’n uitkering gekort. Aan het einde van het belastingjaar wordt er bepaald hoeveel ik terug moet betalen. Ik heb de uitkering in principe voor de rest van m’n leven. Eens in de twee jaar heb ik een gesprek met het UWV over hoe het gaat en of de Wajong nog bij mij past. In het meest gunstige geval zou de uitkering niet meer passen en kan ik volledig meedraaien in de maatschappij. Ik leg mezelf geen verwachtingen op. Ik heb het idee dat het, vooral sinds de zware depressie in 2010 beter gaat. Ik heb geaccepteerd dat m’n lichaam zo werkt. Soms heb ik minder goeie periodes.”

Hoe bepaal je je tarief?

,,Grotendeels liggen de tarieven vast. Per afgeleverde video krijg ik bij het AD 50 euro en bij RTV Rijnmond is dat 120 euro. Ik krijg bij Rijnmond 20 euro meer dan het standaardtarief. Ze vroegen mij wat ik zou willen verdienen. Ik zette in op 140. We eindigden bij 120. Gemiddeld ben ik zo’n vier uur bezig met een video. Inclusief voorbereiding, het in beeld brengen, monteren en reizen. Als je het uitrekent, dan verdien ik minder dan het minimumloon, maar ik ben blij dat ik iets kan verdienen.”

Vergelijk je je tarieven met andere freelancers?

,,Dat is best lastig. In dit vak wordt niet veel gedeeld wat je als freelancer krijgt. Ik heb nu twee jaar werkervaring. Dus ik vind het best logisch dat collega’s die langer in het vak zitten meer verdienen. Ik wil graag open zijn over wat ik verdien. Overal kun je een start maken, het lijkt me fijn om jongeren te kunnen inspireren. Je begint nu met iets, maar dat kan zomaar over vijf jaar veel meer zijn. Ik weet dat sommige mensen zeggen dat je de markt verpest als je voor zo’n laag tarief gaat werken, maar daar kan ik niet zoveel mee. Anders had ik helemaal niks.”

Verdient Jordy genoeg?



Leeftijd: 27 jaar

Opleidingsniveau: MBO

Functie: Communicatie

Branche: Media

Werkervaring: 3 jaar

Leidinggevend: 0 werknemers

Regio: Zuid-Holland



Volgens het Salariskompas is het gemiddelde salaris voor zijn functie 2.155 euro bruto voor 40 uur. Jordy werkt circa 16 uur en krijgt 826 euro bruto (750 euro netto). Volgens het kompas zou dat 862 euro zijn, een klein verschil dus. ,,Dan doe ik het toch wel goed. Het is nu eenmaal zo dat de tarieven bepaald worden. Ik neem er genoegen mee. Komt ook omdat ik het leuk vind om te doen.”



Check het zelf op: www.intermediair.nl/salariskompas

Wat is het Salariskompas? 7 Vragen & antwoorden



1. Op basis van hoeveel uur werken in de week is het salaris gebaseerd?

Het salaris is gebaseerd op een werkweek van 40 uur.



2. Is het berekende salaris inclusief of exclusief vakantiegeld?

Het getoonde maandsalaris is exclusief vakantiegeld.



3. Is het berekende brutosalaris inclusief of exclusief commissies en/of bonussen?

Het voorspelde brutosalaris is exclusief variabele componenten zoals commissies, bonussen enzovoort.



4. Is het berekende brutosalaris inclusief een 13e maand?

Nee, het voorspelde brutosalaris is een 'normaal' maandsalaris zonder verrekening van een 13de of 14de maand.



5. Ik werk voor een multinational met wereldwijd 10.000 werknemers. Het Nederlandse team bestaat echter uit 50 werknemers. Wat kies ik bij bedrijfsgrootte?

De grootte van de organisatie is beperkt tot het aantal collega’s in Nederland.



6. Wat betekent budgetbevoegdheid?

Dit is het maximale bedrag dat je kunt besteden voor professionele doeleinden en waarvoor je geen toestemming nodig hebt van een manager.



7. Hoe vaak wordt de informatie die als basis dient voor het Intermediair Salariskompas bijgewerkt?

Salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn geen statische gegevens, maar evolueren constant. Voor deze editie van het Salariskompas werken we met de cijfers die we verzamelden in juni 2017.