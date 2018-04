Zij is met 14,5 miljoen de best verdienende ceo van Nederland

Salaris 'Ik ambieer geen directeur­schap om een schaal hoger te komen'

Vandaag: Marjolijn Honing (64). Ze werkt 28 uur per week in het beleidsteam van een van de instituten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Voor januari werkte ze 40 uur, maar sinds dit jaar is ze 30 procent vrijgesteld van haar taken.