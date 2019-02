Zij leven volgens de regels van goeroes - en dit is wat het hen oplevert

Is er een rode draad te zien in wat hen gelukkig maakt? ,,Voor ieder mens is het natuurlijk anders wat iemand gelukkig maakt. Maar het hebben van een bepaald doel dat je wil bereiken is belangrijk, zie ik bij Karel en Charlotte. Ergens naartoe werken geeft je energie en maakt je vrolijk.’’



Naast praktisch advies om productiever te worden en sneller te werken, is er in de zelfhulphoek ook spirituele begeleiding te vinden. ,,Mensen beginnen vaak omdat ze productiever willen zijn, en dat lukt. Maar daar zitten ze dan op dat strand met al hun vrije tijd. Dan gaan ze zoeken naar meer.’’



Leven volgens de wetten van een zelfhulpboek of -goeroe geeft rust. ,,Het hebben van bepaalde leefregels geeft je ook houvast. Vroeger was dat misschien makkelijker. Als kind doe je wat je ouders willen. Daarna zei de priester hoe je moest leven. Nu leven we in een seculiere maatschappij, maar het blijft prettig als iemand je vertelt dat als je het zo doet, alles goed komt.’’



Rijkhoff ziet echter ook een keerzijde aan de zoektocht naar geluk. ,,Zo leven als in die zelfhulpboeken kan een eenzame reis zijn. Je krijgt bijvoorbeeld commentaar uit je omgeving, of het nou wel zo verstandig is wat je doet. Het vergt lef om desondanks door te gaan. En je mist misschien verbinding met de leefwereld van 'normale’ mensen. Zij snappen niet wat je wil bereiken.’’