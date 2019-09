Zij ontsnapten aan een bore-out: ‘Ik voelde me doelloos’

Bore-out is stress door verveling, legt de Belgische Hilde Mariën uit. Zij is als personal coach gespecialiseerd in stress en auteur van Ik ben (het) zo moe, een boek over burn-out, bore-out en keuzestress. ,,Bore-out kan ontstaan als mensen te weinig taken hebben, te eenvoudig of eentonig werk doen of werk waarbij geen verdere ontwikkeling mogelijk is. Maar ook als mensen geen voldoening uit hun werk halen.’’