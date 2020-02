Zij vonden de liefde op het werk: ‘Onze collega’s hadden het allang door’

Liefde op het werk is niet ongewoon. Het CBS berekende in 2014 dat bijna 150.000 stellen directe collega’s zijn. Maar dat aantal ligt vermoedelijk veel hoger, aangezien niet iedereen hun relatie bekendmaakt. Kortstondige of seksuele affaires zijn bovendien niet meegerekend.

Uit een onderzoek van uitzendbureau Unique blijkt zelfs dat twee derde van de werknemers weleens te maken heeft gehad met liefde op de werkvloer. Raar is dat niet, want uit meerdere wetenschappelijke studies blijkt dat mensen elkaar aantrekkelijker gaan vinden naarmate ze elkaar vaker zien. Op de werkvloer moet je bovendien intensief samenwerken, en vaak wordt lief en leed gedeeld – de ideale omstandigheden om een vonk te doen overslaan.

Eerste oogcontact

Zo ook bij Mariëlle Snijders (48) en haar man Fabian. ,,Ik ontmoette hem in 1993, tijdens zijn sollicitatie als leerling-kok. Bij het eerste oogcontact was ik overdonderd. Ik had al vijf jaar een gelukkige relatie en woonde net samen, dus ik begreep niet waarom die onbekende jongen zo veel in me losmaakte. We hadden nog niet eens met elkaar gepraat.’’

Eenzelfde soort ervaring had Eva (42, haar achternaam is bekend bij de redactie). In 2009 kreeg ze een nieuwe baan bij de gemeente Amsterdam. Al op haar eerste werkdag werd ze verliefd. ,,Ik zag mijn vriend bij het koffiezetapparaat staan en ik dacht: wie is dát? Vervolgens bleek hij tegenover me te zitten op kantoor. Ik was meteen verkocht.’’

Voorkeursbehandeling

Maar liefde op de werkvloer kan ook riskant zijn, weet arbeidsrechtadvocaat Suzanne Meijers. De grootste gevaren zitten volgens haar in voorkeursbehandelingen ten opzichte van andere collega’s en het niet los kunnen laten van emoties of eventuele problemen thuis. ,,Om je werk goed te doen moet je neutraal blijven, en dat is soms moeilijk als je vol met gevoelens voor iemand zit. Maar het grootste gevaar zit in relaties tussen leidinggevenden en ondergeschikten. De relatie is in het beginsel niet gelijkwaardig.’’

Naarmate Mariëlle en Fabian langer samenwerkten in de horecagelegenheid namen de gevoelens wederzijds toe. ,,We praatten constant tijdens tussendiensten en in onze pauzes. We verscholen ons in hoekjes en vertelden elkaar over ons leven. Al snel spraken we onze gevoelens uit. Er was geen houden aan: we waren echt stapelgek op elkaar.’’

Bij Eva duurde dat wat langer: ,,Die verliefdheid was in het begin niet wederzijds.’’ Wel ontstond er een vriendschap, die intenser werd toen Eva tijdelijk op een andere afdeling ging werken. ,,Hij begon me steeds vaker te bellen, soms middenin de nacht. Ineens viel bij hem het kwartje dat hij ook gevoelens had voor mij.’’

Privacy

Het is wettelijk toegestaan om een relatie te beginnen met wie je maar wil, dus ook met een collega. Maar als een relatie voor problemen zorgt op de werkvloer, als het bijvoorbeeld voor onrust zorgt binnen het team, mag de werkgever er wel degelijk iets mee doen. Advocaat Meijers: ,,Daarom zie je dat sommige bedrijven een meldplicht hebben ingesteld. Dan kunnen ze op eventuele problemen anticiperen. Maar ook die regel is lastig, want vanaf wanneer ben je officieel een stel?’’

Toen Mariëlle en Fabian hun relatie bekendmaakten op het werk was dat geen verrassing voor hun collega’s. ,,Ze hadden het allang door. Ze waren gelukkig heel blij voor ons en we kregen zelfs advies. Zoals goed blijven communiceren, omdat je op je werk anders bent dan thuis.’’ Inmiddels werkt het stel niet meer in de horeca, maar hebben ze samen een adviesbureau en coachingsbedrijf. Daarnaast schreven ze een boek: In 10 stappen je horecabedrijf versterken.

Voordeur

Ook met Eva en haar vriend gaat het nog steeds goed. Nu, tien jaar later, zijn ze verloofd, hebben ze twee kinderen en werken ze nog steeds voor dezelfde werkgever. ,,We brengen ’s ochtends om en om de kinderen naar school en zeggen elkaar bij de voordeur gedag. Om elkaar na een kwartier weer te zien op kantoor.’’ Dat ze zo veel samenzijn is geen enkel probleem. ,,Ik vind het aantrekkelijk om meerdere kanten van hem te zien. Als ik hem tegenkom in de gang voel ik nog steeds vlinders in mijn buik.’’

Volgens Mariëlle brengt het samenwerken meer verdieping in haar relatie. ,,We zijn perfect op elkaar ingespeeld. We hoeven maar een blik te wisselen om te weten wat de ander voelt. Dat merken we in ons huwelijk en als ouders van onze drie kinderen.’’

Vluchten

Voor Eva waren er ook lastige momenten, zoals toen zij en haar vriend allebei solliciteerden op een hogere functie. ,,Enerzijds gun je elkaar het beste, maar je wil zelf ook die stap maken.’’ Uiteindelijk werden ze allebei aangenomen. Maar pas echt moeilijk werd het toen haar vriend ernstig ziek werd. ,,Andere mensen kunnen vluchten in hun werk, of even afstand nemen van de thuissituatie. Ik werd dagelijks geconfronteerd met zijn afwezigheid en collega’s informeerden constant hoe het ging. Maar daar heb ik ook veel steun aan gehad. Mijn vriend en ik hebben echt geluk met hen.’’