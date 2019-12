Zij willen met hun bedrijf de wereld (een beetje) beter maken

Het is kerst, een tijd van vrijgevigheid en saamhorigheid. In overeenstemming met de kerstgedachte doen deze ondernemers het niet alleen voor de centen. Met hun producten willen ze bijdragen aan een duurzame toekomst.

‘Als zelfs mijn vader aan de plantaardige kaas zit, heb ik mijn doel bereikt’

Brad Vanstone (29) maakt plantaardige kaas met zijn bedrijf Willicroft.

Vanstone: ,,Ik verhuisde drie jaar geleden met mijn vriendin naar Nederland. We waren toen net overgestapt op een plantaardig dieet. Dat ging ons prima af, alleen miste ik wel een lekkere kaasvervanger. Ik ben dol op kaas en experimenteren in de keuken. Dus ik ging zelf aan de slag met het creëren van recepten. Dat heeft me maanden, zelfs jaren gekost. Maar met resultaat, want mensen vinden het lekker. Ik gebruik hoofdzakelijk noten in plaats van melk. Sinds kort heb ik mijn plantaardige kaaswinkel in Amsterdam en liggen mijn kaasfondue en kaassaus zelfs in de supermarkt.’’

Veganistisch

,,Mijn droom is om melkboeren te inspireren om over te stappen op de productie van plantaardige kaas. De agrarische sector is een van de grootste vervuilers op aarde. Door de documentaire Cowspiracy werd ik met mijn neus op de feiten gedrukt. Ook het boek Eating Animals veranderde mijn leven. Tot dat moment leefde ik net als de rest van de wereld in mijn eigen ‘bubbel’. Ik realiseerde me dat je eigen keuzes wel degelijk impact hebben. Vandaar mijn beslissing om veganistisch te worden.’’

,,Het is verrassend, maar veel boeren staan open voor een nieuw verdienmodel. Mijn eigen grootouders hadden vroeger een melkboerderij in Engeland. Vergeleken met toen is het voor de kleine boer nu veel lastiger om te overleven. Dus ik ga door met het inspireren van boeren. Elke overwinning telt. Al is mijn allergrootste uitdaging om mijn eigen vader aan de plantaardige kaas te krijgen. Als hij het lekker vindt, heb ik mijn doel bereikt. Deze kerst serveren we mijn veganistische kaasfondue. Ik ben benieuwd of hij het merkt.’’

‘Wacht niet tot de overheid of de kledingketen wat doet, maar doe het zelf’ Serkan Karacaer (17) heeft zijn eigen duurzame kledinglijn: Kanstairs

,,Mijn sweaters zijn duurzaam, biologisch, zonder kinderarbeid gemaakt en verkondigen letterlijk de boodschap: change your climate. Met die tekst wil ik zoveel mogelijk mensen inspireren. Ik wil duurzaam en eerlijk zijn. Die behoefte komt uit mezelf, maar het is ook iets wat eigenlijk zo hoort te zijn. De kledingindustrie is één van de meest vervuilende industrieën ter wereld. Als jonge ondernemer wil ik daar iets aan doen.’’

De kleding moet mensen raken, hoopt Serkan. ,,Ik wil iedereen aanspreken met mijn boodschap. Het maakt niet uit hoe oud je bent, of waar je vandaan komt. Wacht niet tot de ander iets doet: de overheid of een kledingketen, maar doe het zelf. Neem zelf de verantwoordelijkheid voor de inhoud van je kledingkast.’’

,,Vrienden van mij zijn wel eens verrast door mijn prestaties en hoe ik school met werk combineer. Ze zien wat er mogelijk is, als je maar graag genoeg wilt. In die zin ben ik een beetje een rolmodel. Dat vind ik belangrijk. Ik wil mensen inspireren.’’

‘Wij zijn zelf ook niet heilig’

Mirjam de Bruijn (26) en Ilse Kwaaitaal (29) maken shampoo-capsules, die zorgen voor minder CO2-uitstoot. ’

,,Ik ontdekte dat shampoo voor 80 procent uit water bestaat. Zo zonde’’, zegt Mirjam. ,,Dat water moet namelijk ook weer verpakt en getransporteerd worden, terwijl het gewoon bij ons thuis uit de kraan komt. Daarom bedacht ik een geconcentreerde shampoo-capsule met de resterende 20 procent van de ingrediënten. De capsule, met de naam ‘Twenty’, kun je thuis mengen met water, om toch een schuimende en vloeibare shampoo te krijgen.’’

Omschakeling

Niet alleen shampoo bestaat voor 80 procent uit water. ,,Dat geldt voor zo’n beetje alle vloeibare huishoudelijke artikelen. In 2020 brengen we eerst de shampoo op de markt en daarna het liefst nog meer artikelen, zoals een douchegel en conditioner. Het vinden van een producent heeft veel tijd en moeite gekost. Veel fabrikanten vinden het idee aantrekkelijk, maar zien tegelijkertijd de risico’s. Alle machines zijn gericht op vloeibare zeep. Een capsule maken zou een grote omschakeling in het productieproces betekenen.’’

Het ondernemersduo wil het verschil maken. Al zijn de twee naar eigen zeggen niet het ‘prototype’ van duurzaamheid. ,,We zijn allebei vegetarisch, maar niet veganistisch. We zijn zelf ook niet heilig’’, meent Ilse. ,,Wel heb ik heel sterk de behoefte om mijn steentje bij te dragen. Daarom zet ik me voor deze onderneming in naast mijn andere baan. De shampoo is naast een duurzame keuze, ook een toegankelijke keuze. Mensen hebben vaak het gevoel dat ze dingen moeten laten, zoals het eten van vlees of reizen met het vliegtuig. De keuze voor een andere shampoo is daarentegen zo gemaakt en heeft toch grote gevolgen voor het milieu.’’

