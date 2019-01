Zij zijn 11 en 13 jaar en runnen het Hilton vandaag

Voor het project Baas van Morgen zitten 200 jongeren vandaag niet in de schoolbanken, maar staan ze aan het roer van grote bedrijven. ‘Ik ga niemand ontslaan, maar ik ga wel mijn mening geven over hoe ze hier werken.’

De jongeren zijn allen afkomstig uit wijken in Nederland met een sociaaleconomische achterstand. Voor hen is de weg naar hun droombaan niet altijd even makkelijk. Met dit project wil stichting JINC de scholieren inspireren hun horizon te verbreden en hen alvast helpen aan waardevolle contacten in het bedrijfsleven.

‘Ik zou hier wel willen beginnen met werken’

Naam: Finette (14)

Baas bij: Lelystad Airport

Finette hoefde geen twee keer na te denken over het bedrijf waar ze een dag de baas wilde zijn. ,,Ik wil later stewardess worden, dus ik koos het vliegveld. Handig dat ik alvast weet hoe het hier werkt. Tot nu toe vind ik het heel interessant, en heel gezellig.’’

De derdeklasser heeft al een bezoek gebracht aan de luchtverkeerstoren en heeft de gloednieuwe terminal gezien. Daar is ze nu een opdracht over aan het maken. ,,Tussen de oude en de nieuwe terminal zit echt een groot verschil. Deze is veel groter. Ik mag nu bedenken hoe we dat alvast aan mensen kunnen laten zien voordat de terminal in gebruik gaat.’’

Finette hoopt na vandaag nog terug te keren naar het vliegveld. ,,Ik zou hier wel willen beginnen met werken. Daarna wil ik door naar Schiphol, dat is natuurlijk nog veel groter. Stewardess wil ik worden omdat ik reizen zo leuk vind. Verre, warme landen als Indonesië en Maleisië wil ik bijvoorbeeld echt nog een keer zien.’’

Als baas voor een dag heeft ze het laatste woord. Wat zou ze mensen willen vertellen over het vliegveld? ,,Dat ze allemaal hiernaartoe moeten komen en hiervandaan moeten reizen als het kan. Het is echt mooi geworden, dat moeten ze zien.’’

Volledig scherm Finette (14) met directeur Hanne Buis van Lelystad Airport. © Lelystad Airport

‘Het personeel is echt heel lief en de service is goed’

Wie: Gerrie (11) en Akosua (13)

Baas bij: hotel Hilton DoubleTree

Gerrie en Akosua hebben vandaag de touwtjes in handen bij hotel Hilton DoubleTree in Amsterdam. Ze hebben een drukke dag voor de boeg maar kunnen gelukkig wat tijd vrijmaken voor een interview. Gerrie: ,,We hebben al het hele hotel gezien en iedereen ontmoet. Ik was nog nooit in zo'n hotel geweest maar het is heel mooi.’’ Akosua: ,,En we zijn bij de Starbucks geweest die in het hotel zit, dat was ook leuk.’’ Uiteraard hebben ze de bedden in de kamers goed getest. Beiden: ,,Ja, die liggen heel lekker!’’

Hierna gaat het tweetal aan de slag met een belangrijk vraagstuk voor het hotel: hoe kunnen gasten op een nog leukere manier ontvangen worden? Daar hebben ze al duidelijke ideeën over. Gerrie: ,,De gasten moeten niet alleen maar snel naar de kamer en dan slapen. Je moet ze goed verwelkomen en ook helpen. De meesten zijn natuurlijk toeristen, die spreken geen Nederlands en weten de weg hier niet.’’

De jonge directeuren zijn te spreken over hun personeel voor een dag. Akosua: ,,Ze zijn echt heel lief en de service is goed.’’ Maar hotelbaas willen ze later niet worden. Ze hebben al hele andere functies op het oog. Gerrie: ,,Ik wil chirurg worden.’’ Akosua: ,,En ik stewardess.”

Volledig scherm Akosua (13) en Gerrie (11) zijn één dag de baas bij het Hilton DoubleTree-hotel in Amsterdam. © Hilton DoubleTree

‘Ik ga niemand ontslaan, maar ik ga wel mijn mening geven over hoe ze hier werken’

Wie: Justin (16)

Baas bij: Reclamebureau Wieden+Kennedy

Justin is vandaag de baas bij internationaal reclamebureau Wieden+Kennedy, het bedrijf achter campagnes voor merken als Nike en Ford. Het kantoor in Amsterdam bevalt hem alvast goed. ,,Het zit aan de Herengracht, dus dat is wel een goede plek. En van binnen heeft het een goede uitstraling, ik vind het mooi.’’



De rondleiding heeft Justin al achter de rug, hierna hoort hij meer over de projecten waar Wieden+Kennedy momenteel aan werkt. ,,Ik ben benieuwd, van wat ik tot nu toe gezien heb ben ik wel onder de indruk. De werknemers zijn aardig en ze werken hard.’’



Ook al heeft hij de functie maar één dag, Justin is van plan zijn steentje bij te dragen. ,,Ik ga niemand ontslaan, maar ik ga wel mijn mening geven over hoe ze hier werken. Als me iets opvalt ga ik dat zeker zeggen.’’



Justin zit nu in zijn examenjaar. Is de reclamebranche iets voor hem? ,,Ik ben wel creatief en zou het leuk vinden om reclames te bedenken. Het liefst voor iets dat met eten te maken heeft. Voor het restaurant in de buurt waar ik graag eet, heb ik wel ideeën.’’



Volledig scherm Justin is een dag de baas bij reclamebureau Wieden+Kennedy © Wieden+Kennedy