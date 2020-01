Zijn docenten zagen er niets in, maar Jesse (25) scoort met online schroevenhandel

Een bedrijf starten na je 80ste of als je 14 bent? Deze onderne­mers bewijzen dat het kan

8:05 Iedereen kan ondernemer worden, of je nu gepensioneerd bent of nog op de middelbare school zit. Heel jong of wat ouder zijn, heeft zowel voor- als nadelen. Ondernemers Han (82 jaar) en Michelle (14 jaar) vertellen over hun ervaringen.