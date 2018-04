Zit het tegen? Met een bekend citaat peppen deze ondernemers zich op

Ondernemers Heleen van Oord en Annemarie van Gaal ontdekten dat ze een gedeelde hobby hebben: het verzamelen van quotes uit boeken en films. Die citaten gebruiken ze om zichzelf op te peppen als het even tegenzit. Nu liggen ze in de vorm van ansichtkaarten ook in de winkel.

'Wankele blijheid is uitputtender dan vaststaand leed'. Annemarie van Gaal kan zich niet meer herinneren hoe vaak ze deze spreuk tegen zichzelf heeft gezegd, maar ,,zeker wel duizenden keren". ,,Het is altijd beter om te weten waar je aan toe bent dan om jezelf in onzekerheid te laten of ijdele hoop te hebben. Zaken waarvan je niet weet welke kant ze op zullen gaan, geven meer stress dan een ramp die op het punt staat te gebeuren en waarvan je de omvang kent. Dus krijg zo snel mogelijk duidelijkheid."

In welke situaties putten Van Gaal en Van Oord moed uit bekende quotes? Lees het hieronder.

Volledig scherm © ADR Annemarie van Gaal, ondernemer en investeerder, woonde tien jaar in Rusland, van 1990 tot 2000. Met name in die tijd, maar ook nu nog, verzamelde ze citaten in haar notitieblokje. Het notitieboekje had ze altijd bij zich. Om nieuwe spreuken in op te nemen, of om op een moeilijk moment moed uit te putten. ,,Het zijn kleine levenslessen. Ze helpen me vooral als het zakelijk niet goed gaat. 'Dit kan ik niet aan', heb ik wel honderden keren gedacht. Dan hielp het me als ik tegen mezelf zei It is not the mountain we conquer but ourselves, een citaat van bergbeklimmer Edmund Hillary. Het is niet de berg die je moet overwinnen, maar jezelf."



Vriendin en mede-ondernemer Heleen Dura-Van Oord, medeoprichter van DQ&A Media Group en partner bij Peak Capital, bleek ook quotes te verzamelen. De twee brengen hun beste citaten uit in een box. ,,Je kunt de kaarten ophangen, weggeven als je iemand een hart onder de riem wilt steken, of online delen." Van Gaal denkt de geïnteresseerden vooral vrouwen zijn. ,,We hopen dat ze geïnspireerd worden door de quotes."

Van Gaal en Van Oord geven elk hun drie favoriete citaten, met erbij de situatie waarin ze moed of inspiratie boden:

De drie favoriete citaten van Annemarie van Gaal:

1. Champions aren’t made in gyms. Champions are made from something they have deep inside them – a desire, a dream, a vision. Van Muhammad Ali.

,,Aan deze quote moet ik vaak denken als ik in een gezelschap ben waar mensen zo ongeveer tegen elkaar opbieden welke studies ze gedaan hebben en hoelang ze op de universiteit hebben doorgebracht. Ik heb zelf niet gestudeerd en toen ik 20-25 jaar was, vond ik het behoorlijk intimiderend om in een gezelschap te zijn van afgestudeerde mensen. Inmiddels denk ik: Champions are not made in gyms."

2. Good girls go to heaven, bad girls go everywhere. Van Helen Gurley Brown.

,,Deze quote komt van mijn rolmodel. Ik ben altijd fan geweest van Helen Gurley Brown, de oprichtster van tijdschrift Cosmopolitan. Zij vond al in de jaren 60 dat vrouwen op geen enkel gebied onderdeden voor mannen en dat vrouwen net zo goed de top kunnen halen zonder concessies te hoeven doen op het gebied van liefde, seks, succes of geld. Ze was women-power in hoogst eigen persoon en ik heb in mijn tijd in Rusland het plezier gehad om ook persoonlijk met haar samen te werken toen mijn bedrijf de Cosmopolitan in Rusland en Oekraïne lanceerde."

3. Sometimes you win, sometimes you learn. Van John Maxwell.

,,Natuurlijk zijn er weleens investeringen die verkeerd lopen, mensen die je verkeerd hebt ingeschat of verkeerde aannames. Je kunt niet zonder schrammen door het leven gaan, dat is onmogelijk. Dus je moet accepteren dat je af en toe onderuit gaat. Zolang je ervan leert, is het niet erg. Het woord falen bestaat wat mij betreft niet in het zakenleven, hoogstens heb je meer ervaring gekregen."

De drie favoriete citaten van Heleen van Oord:

1. Your legacy is every life you have touched. Van Maya Angelou.

,,Oprah Winfrey noemde deze quote van Maya Angelou in haar speech vorig jaar. Oprah dacht dat zij met het het openen van een school in Zuid-Afrika haar legacy had geregeld. Daar was Maya het niet mee eens. Zij zei: 'Your legacy is every life you’ve touched.’

,,Dit is mijn favoriet quote uit de box. Het geeft aan dat wij allemaal het vermogen hebben om elkaar positief te beïnvloeden, het verschil te maken. Een achterneefje wilde graag een keer met mij spreken over zijn stage. Hij wilde graag stagelopen in Nijmegen. Niets mis met Nijmegen, maar waarom niet naar de VS? Of China? Dat had nog nooit iemand tegen hem gezegd. Het werd de VS. Hij vond het geweldig en kreeg daarmee een breder perspectief op de wereld."

Volledig scherm If you obey all the rules, you miss all the fun. © ADR 2. If you obey all the rules, you miss all the fun. Van Katherine Hepburn.



,,Toen ik net klaar was met mijn studie wilde ik heel graag op de Olympische Spelen werken in Atlanta, die precies die zomer plaatsvonden. Het programma was alleen voor studenten, maar ik was net student-af. Na aardig wat afwijzingen heb ik het uiteindelijk voor elkaar gekregen om de begeerde handtekening te krijgen, omdat een stagiaire opnam en niet verder doorvroeg. Bingo! Een week later zat ik in het vliegtuig en had ik de tijd van mijn leven in Atlanta. Ik zeg natuurlijk niet dat je niets van regels moet aantrekken, maar een klein beetje stout mag soms best."

3. Action is the foundational key to all succes. Van Pablo Picasso.

,,Iedereen heeft dromen. En ideeën. De een nog mooier dan de ander. En dat is prachtig. Maar worden ze ook uitgevoerd? Er zijn veel geestelijk vaders van succesvolle internetbedrijven: 'Het marktplaatsidee had ik al jaren voor de lancering bedacht' vertelde iemand mij eens verongelijkt. Op mijn vraag waarom hij dan niets met het idee gedaan had, kwam geen antwoord."

,,Zelf heb ik ook gedroomd over een eigen bedrijf en een eigen fonds. En besloot het gewoon te gaan doen toen de juiste mensen eenmaal bij elkaar waren gezocht. Wat had ik te verliezen? Helemaal niets. Nou dan. Actie!"

Share That Quote: 50 Best Quotes on Life, 19,95 euro.