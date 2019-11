Zo beantwoord je deze 10 lastige sollicitatievragen

De lastigste vragen in een sollicitatiegesprek zijn meestal degene waar geen ‘goede’ of ‘foute’ antwoorden op te geven zijn. Vaak gaan deze vragen over jou als persoon en waarom je bepaalde keuzes gemaakt hebt. Je gesprekspartners willen je met een lastige vraag niet in de val lokken, maar proberen te zien wat voor persoon jij bent en of jij in de functie en de organisatie zou passen.

Probeer niet te antwoorden met wat je denkt dat je gesprekspartners willen horen. Het doel is immers niet het ‘goed’ te doen maar om te kijken of jij en deze werkgever een goede match zouden zijn. Met deze tips ben je goed voorbereid en kun je een antwoord geven wat bij jou past:

1. Vertel eens iets over jezelf

Tja, wat zou je daar niet op kunnen antwoorden? Deze vraag vinden we lastig omdat hij zo breed is. Voor de werkgever is dit juist erg interessant, want wat kies jij als belangrijke informatie over jezelf? Zie het als mogelijkheid om jezelf van je beste kant te laten zien. Vertel iets over je opleidingen, werkervaring en carrière-ambities.

2. Wat zijn je drie sterkste punten?



Het antwoord op deze vraag kun je van tevoren bedenken, maar moet je altijd ook aanpassen op de vacature-eisen. Ga eerst na wat jouw sterke punten zijn. Vind je dit moeilijk? Vraag dan bijvoorbeeld vrienden om wat punten te noemen. Bekijk van tevoren de vacature en zoek uit welke van je sterke punten hierbij aansluiten.

3. Wat zijn je drie zwakke punten?

Dit voelt al snel als een strikvraag, maar zo is hij niet bedoeld. De werkgever wil hiermee peilen hoe bewust jij je bent van je minder sterke kanten. Je hoeft jezelf bij deze vraag niet omlaag te halen, maar probeer wel eerlijk te zijn over jouw mindere kanten. Het is juist goed om te laten zien dat je weet waar je nog aan moet werken en hoe je dat wil doen.

4. Wat heb je fout gedaan in een vorige baan en hoe heb je dit opgelost?



Waarschijnlijk wil niemand toegeven dat hij weleens een fout maakt, zeker niet in een gesprek waarin je een leuke baan probeert te krijgen. Maar probeer een foutje eens te zien als een leermoment. Vertel wat er fout ging, hoe je dit hebt opgelost en dus vooral ook wat je ervan geleerd hebt.

5. Waar zie je jezelf over 5 jaar?



Het is een misverstand dat iedere werkgever wil horen dat je superambitieus bent. Niet in iedere functie is dit immers noodzakelijk. Heb je wel plannen om hogerop te komen? Vertel dan goed hoe je dit wilt bereiken. Zorg daarbij dat je realistisch bent over je doelen en dat je weet hoe de hiërarchie binnen het bedrijf werkt. Als jij binnen vijf jaar de nieuwe directeur wil zijn maar de huidige CEO daar 20 jaar voor heeft moeten buffelen, kan dat een verkeerde indruk wekken.

6. Wat waren je taken en verantwoordelijkheden bij je vorige baan?

Deze is niet lastig omdat je het antwoord niet weet, maar omdat je er rekening mee moet houden dat je gesprekspartners geen idee hebben van je vorige baan. Probeer een zo helder mogelijk overzicht te geven door te vertellen over de taken die je had, wat de doelstellingen waren die je moest behalen en aan wie je rapporteerde. Geef daarbij concrete voorbeelden.

7. Waarom ben je destijds van baan gewisseld?

Bekijk je cv eens goed en ga na waarom je op bepaalde momenten van baan gewisseld bent. Probeer de positieve kanten te belichten. Zocht je meer uitdaging dan wat die functie je kon bieden, wilde je je verder ontwikkelen of meer verantwoordelijkheid krijgen? Zorg daarbij dat je nooit negatief bent over je vorige werkgevers en collega’s.

8. Waarom wil je bij ons werken?

Deze vraag heeft wat voorbereiding nodig. Onderzoek de werkgever en kijk naar de raakvlakken met jouw interesses en sterke punten. Kijk eens naar de bedrijfscultuur, hun visie op het werk en wat jou aanspreekt aan de producten of diensten. Oefen deze vraag met een vriend door te vertellen wat jij nou zo leuk vindt aan die werkgever en waarom je daar zou willen werken. Hiermee laat je het formele een beetje los en kom je beter achter jouw beweegredenen.

9. Waarom moeten we jou kiezen en niet iemand anders?

Deze vraag kan ongemakkelijk aanvoelen. We zijn geneigd bescheiden te zijn, en de andere kandidaten ken je immers niet. Maar het hoeft niet over die andere onbekende te gaan. Denk bij deze vraag vooral aan hoe je als kandidaat over wil komen en wat de redenen moeten zijn dat het bedrijf jou aan wil nemen. Is het je ervaring, je vermogen om je snel aan te passen aan een nieuwe werkomgeving, je uitstekende communicatiekwaliteiten, of nog iets anders? Houd daarbij uiteraard de functie-eisen in het oog.

10. Wat zou jij doen om klimaatverandering aan te pakken?

Een vreemde vraag voor in een sollicitatiegesprek: Tenzij je solliciteert bij een milieu-organisatie heeft het klimaatprobleem waarschijnlijk niet veel met de functie te maken. Je gesprekspartners proberen je met deze vraag op het verkeerde been te zetten. Zo kunnen zij zien hoe je omgaat met onverwachte zaken. Wat je antwoord ook is, neem je gesprekspartners mee in jouw denkproces. Hoe jij nadenkt is belangrijker dan het uiteindelijke antwoord op de vraag.

