Zo ben je online beter vindbaar als je Mark Jansen heet

Tips voor betere online vindbaarheid

Branding-expert Fiona Kloosterman heeft tips voor mensen met een veelvoorkomende naam die snel gevonden willen worden door potentiële opdrachtgevers, werkgevers of recruiters. ,,Je wil dan eigenlijk twee dingen: bovenaan komen in een zoekmachine en niet verward worden met iemand met dezelfde naam.”



1. ,,Op LinkedIn kun je je foto afschermen. Bij veel mensen is dit ingesteld zonder dat ze het doorhebben. Als je wilt weten of dit bij jou ook zo is, moet je bij je instellingen kijken. Zorg er ook voor dat je LinkedIn-profielfoto matcht met andere foto’s van jou op internet. Zo weten mensen die jou opzoeken zeker dat jij het bent.”



2. ,,Vul je profiel volledig in. Je functietitel en het bedrijf waarvoor je werkt moeten in elk geval zichtbaar zijn. Je ondertitel is altijd te zien in het rijtje zoekresultaten, dus vul die ook in. Gebruik voor je samenvatting de juiste zoekwoorden, woorden waarop je gevonden wilt worden zoals functietitel, bedrijfsnaam en specialiteit.”



3. ,,Zorg ervoor dat die zoekwoorden minimaal vijf keer terugkomen in je profiel. Je kunt ze bijvoorbeeld ook kwijt in het invulveld per opleiding. Maar probeer te voorkomen dat je ze te vaak gebruikt, want dan wordt het irritant.”



4. ,,Zorg ervoor dat je actief bent op LinkedIn. Schrijf berichten op je pagina en plaats artikelen van jezelf. Dit kunnen korte stukjes zijn over jouw vakgebied. Op deze manier zorg je ervoor dat je beter zichtbaar bent en dat mensen je gaan herkennen.”



5. ,,Als je veel connecties hebt, kom je ook hoger in de zoekresultaten terecht. Want hoe meer connecties, hoe groter de kans dat je gemeenschappelijke connecties hebt en hoe hoger je verschijnt in de zoekresultaten. Dat komt omdat LinkedIn je dan relevanter vindt voor iemand. Nodig daarom zoveel mogelijk mensen uit. Nee heb je, ja kun je krijgen.”



6. ,,Je kunt je doopnaam gebruiken om op te vallen, het maakt je unieker. Maar als je dit ineens gaat doen, dan wijkt het te veel af van waar mensen op zoeken en ben je minder goed te vinden. Gebruik je tweede naam consistent online en ook bij sollicitaties, of doe het niet.”