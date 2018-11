Zo blijf je je zenuwen de baas tijdens een presentatie

In deze podcast spreekt work-lifeplatform Intermediair met overtuigexpert, presentatiecoach en dagvoorzitter Nathan de Groot. Hij is als freelance trainer werkzaam voor Debatrix en redacteur bij De Speld. Zijn missie: mensen helpen een overtuigende en memorabele presentatie te geven. Tijdens de podcast bespreken we met De Groot waarom mensen überhaupt zenuwachtig zijn om te spreken voor groepen en hoe je je zenuwen de baas bent. Is dat gelukt, dan is het zaak je verhaal diepgang, urgentie of humor mee te geven.