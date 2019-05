Zo ga je goed om met een collega die buiten de groep valt

Het kan zijn dat jullie karakters te veel op elkaar lijken. Of dat jullie juist tegenpolen zijn. Hoe kun je zo’n collega toch bij de groep betrekken? Trainer Bregje Spijkerman helpt je op weg met vijf handige tips. Een daarvan gaat over het uitvergroten van irritaties.



,,Realiseer je dat het altijd maar ventileren van je irritatie over je collega, met name als jij goed in de groep ligt, ertoe kan leiden dat het gedrag door het hele team wordt uitvergroot’’, zegt Spijkerman daarover. ,,Denk dus goed na over met wie je je frustraties deelt. En zorg ervoor dat negativiteit niet de overhand krijgt binnen het team.’’



Wil je meer tips van Bregje? Bekijk dan bovenstaande video.