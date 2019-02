Zo gebruik je lichaamstaal om jezelf beter te presenteren

Voel jij je weleens ongemakkelijk bij een presentatie of netwerkbijeenkomst? Let eens op je lichaamstaal, adviseert Denise Dechamps van Body Language Academy. Met deze gouden tips laat je een onuitwisbare indruk achter.

,,Goede lichaamstaal is cruciaal als je voor een groep staat’’, vertelt Dechamps aan De Ondernemer. ,,Toch is het voor veel mensen niet duidelijk hoe ze hun lichaam goed in kunnen zetten bij een presentatie. De meest gestelde vraag die ik hierover krijg is: waar laat je je handen?”

Don’t: Het klinkt cliché, maar we zien het erg vaak: stop je handen niet in je zakken. Handen in de zakken noemen we ook wel een ‘contact verbrekend signaal’. Je handen zijn namelijk je gespreksinstrumenten en ‘trust indicators’. Wanneer je deze in je zakken stopt, vermindert het gevoel van betrokkenheid, interesse en echt contact met je publiek.

Do: Maar wat doe je dan wel met je handen? Als je spreekt, gebruik je daar idealiter je handen bij om je verhaal te illustreren. Het wordt pas lastig op de momenten wanneer je niet illustreert. Het is dan handig om een ‘thuishonk’ te hebben. Dit is een positie van je handen voor of naast je lichaam, die natuurlijk aanvoelt en bij je past. Je rust- of basispositie. Politici gebruiken het thuishonk ook veel wanneer zij op de foto gaan. Dit kan bijvoorbeeld zijn, de handen ineengevouwen voor je onderbuik.

Hoe houd ik oogcontact tijdens een presentatie?

Oogcontact is de belangrijkste voorwaarde voor goed contact. Hoe vind je de balans in het contact houden met je gesprekspartners en tegelijkertijd gefocust blijven op je presentatie?

Don’t: Een valkuil is het meekijken naar presentatiesheet waarover je spreekt. Je geeft hiermee aan dat op dat moment de sheet belangrijker is dan jij. Wat er tevens vaak gebeurt is dat je je lichaam naar het scherm toe draait, zeker wanneer je iets opschrijft op een flip-over. Het resultaat is dat je gezicht en torso niet meer richting je publiek staan en daardoor de connectie met jou minder wordt.

Do: Als je rechtshandig bent, ga je links staan met het scherm of de flip-over aan je rechterhand. Dit zorgt ervoor dat wanneer je iets aanwijst of opschrijft, je arm uitreikt, maar je torso en gezicht zoveel mogelijk richting je gesprekspartners gericht zijn. Dit zorgt ervoor dat je toegankelijker blijft en beter in contact. Voor linkshandigen geldt het uiteraard precies andersom – ga dan rechts staan.

Hoe kom ik sterker over tijdens een onderhandeling?

Hoe meer belangen of emotie er in een situatie zit, hoe belangrijker non-verbale communicatie is. Onderhandelen is zo’n situatie. Een veel gemaakte fout zien we in het gebruik van de toonhoogte van je stem. Want ook je stem is non-verbaal.

Don’t: Wat veel ondernemers onbewust doen, wanneer zij hun aanbod aan een klant voorleggen of hun tarief noemen, is aan het einde van de zin de toonhoogte van hun stem verhogen. Dit zorgt ervoor dat je boodschap vragend klinkt, in plaats van zelfverzekerd. En geeft de ander het gevoel dat er ruimte is voor onderhandeling.

Do: Om zeker over te komen en leiding te nemen in de onderhandeling, doe je het tegenovergestelde. Je eindigt je aanbod met een lagere toonhoogte. Hierdoor klinkt het meer als een statement, dan als een vraag.

Hoe val ik op bij een netwerkbijeenkomst?

Als je ondernemer bent, is je netwerk is vaak een belangrijke bron van business. Maar veel ondernemers vinden netwerkbijeenkomsten maar ongemakkelijk. Mensen onthouden vaak maar enkele punten van wat je zegt, maar herinneren zich wel heel goed welk gevoel je ze gaf. Hoe zorg je ervoor dat je je comfortabel en zeker voelt?

Don’t: Het is ongemakkelijk, dus kijk je mensen vluchtig aan, loop je een rondje met je handen in je zakken of blijf je uiteindelijk bij de bar staan waar je net je drankje hebt gehaald. Lekker veilig.

Do: Sporters beginnen niet met de warming-up tijdens de wedstrijd. Dus waarom doen ondernemers dat wel? Wil jij je zelfverzekerd en comfortabel voelen tijdens het netwerken? Start dan dus vóór de bijeenkomst. Versterk positieve gevoelens door enkele minuten te ‘power posen’. ‘Power poses’ zijn posities waarbij je jezelf groter maakt en die we associëren met ons krachtig en machtig voelen. Een voorbeeld hiervan is je armen in je zij zetten of je handen hoog in de lucht steken alsof je net een wedstrijd gewonnen hebt. Het helpt als je hierbij je benen iets wijder op de grond zet en je kin omhoog doet. Uit onderzoek blijkt dat je je na enkele minuten krachtiger en zelfverzekerder voelt en dit uitstraalt.

Bonustip

Ken je dat, dat je bij een groepje aansluit, maar dat het niet helemaal soepel verloopt en je na enkele minuten zo onzichtbaar mogelijk weer wegloopt?

Don’t: Voorzichtig aanschuiven bij een groepje en er net niet helemaal bij gaan staan in de hoop dat zij je erbij betrekken, is niet erg inspirerend of ondernemend.

Do: Om ongemakkelijke situaties te voorkomen bij het aansluiten, kijk je naar de voeten en de afstand tussen mensen. Onze voeten wijzen naar waar onze interesse naar uitgaat en de afstand tussen de voeten geeft de mate van betrokkenheid aan. Zie je mensen dichtbij elkaar staan met de voeten naar elkaar toewijzend, dan zijn zij geëngageerd in het gesprek en kan je dit groepje beter overslaan. Wanneer de voeten in een L-vorm staan, met een voet naar buiten wijzend, dan is dit de plek waar je aan kan sluiten zonder dat het ongemakkelijk wordt.’’