Zo geef je écht sturing aan je loopbaan

In deze aflevering van de Intermediair-podcast vertelt sociaal psycholoog, loopbaancoach en docent aan de Hogeschool van Amsterdam Japke Ebbinge over loopbaanontwikkeling. ,,In deze tijd is het steeds belangrijker om je zelfsturend vermogen te vergroten", zegt zij. ,,We werken niet meer veertig jaar in dienst van een bedrijf, en komen vanzelf hogerop.”

De vraag ‘Wat wil je?’ komt in elk ontwikkelgesprek voorbij, en dan is het goed te weten waar je kompas naar toewijst. Ebbinge illustreert dat met de ijsbergmetafoor: ,,Diep onder water liggen onze drijfveren en waarden: waarvan krijgen we energie, wat vinden we belangrijk? Vrijheid bijvoorbeeld, of sociale verbinding. Daarboven liggen onze opvattingen, bijvoorbeeld over wat we wel en niet kunnen, of over het belang van zekerheid en succes. Boven water, in dat kleine puntje, ligt ons zichtbare gedrag. Willen we dat veranderen, dan heeft het best zin om die opvattingen te veranderen. Maar de basis ligt in de waarden die al die tijd al sturing geven.”