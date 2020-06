Zo gestrest dat je werk eronder lijdt? Dit kun je doen

WerkvragenJe weg vinden op de arbeidsmarkt kan best lastig zijn. Om je een handje te helpen, beantwoorden experts hier wekelijks een veelgestelde vraag over werk. Vandaag: ‘Ik heb stress en dat heeft een negatieve invloed op mijn werk. Wat kan ik eraan doen en hoe bespreek ik dit?’

Uit het onderzoek ‘Werken tijdens de corona-crisis’ van TNO blijkt dat veel werknemers niet meer stress ervaren. Maar wat als jouw mentale gezondheid – en je werk – wel wordt beïnvloedt door de bijzondere omstandigheden waarin we verkeren?

Mikkel Hofstee is directeur van Lifeguard en adviseert organisaties over vitaliteit. ,,Mensen zijn gemaakt voor kortdurende stress. Terwijl het covid-19-virus juist maandenlang zorgen geeft. Chronische stress gaat ten koste van je immuunsysteem, en juist dat is nu belangrijk.’’

Riëtte Mellink is psychotherapeut bij ARQ IVP, onderdeel van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. ,,We adviseren, trainen en ondersteunen bijvoorbeeld medewerkers van politie, hulpdiensten en ziekenhuizen. Ook in deze crisis. Met het RIVM hebben we het informatie- en verwijscentrum COVID-19 opgezet, daar kan iedereen terecht voor advies.’’

Dit zijn hun tips:

1. Accepteer de situatie

Hofstee: ,,De een heeft nu te veel werk, een ander juist te weinig. Dat kan allebei voor stress zorgen. De Nederlandse houding is vaak: ‘we moeten er even doorheen’. Soms heb je het toch lastig; fysiek, mentaal, emotioneel of qua zingeving. Erken dat gevoel, iedereen heeft soms hulp nodig.’’

2. Herken de signalen

Hofstee: ,,Een koortslip is voor mij het signaal om het rustiger aan te doen. Andere mensen worden prikkelbaar. Vraag je omgeving wat jouw signalen zijn.’’

Mellink: ,,Ben je helemaal uitgeput na werk, heb je nergens zin? Op lange termijn is het niet gezond om je zo te voelen. Bij kleine problemen met slapen of concentratie, probeer eerst de huis-, tuin- en keukenadviezen. Heb je heftige klachten of hele grote zorgen, ga dan naar de huisarts.’’

3. Schakel ‘af’

Mellink: ,,Stop op tijd met werk en probeer tot ontspanning te komen. Mis je forenzen, zangkoor of de sportschool? Zoek andere manieren om alsnog te ontspannen.’’

Hofstee: ,,Zorg goed voor jezelf, juist in tijden van stress. Gemiddeld hebben we zo’n vijf uur minder reistijd per week. Wat doe je daarmee?’’

4. Geef aan wat je nodig hebt

Mellink: ,,Je bent een werknemer die verantwoordelijkheid neemt door te bespreken wat misschien minder goed gaat. Bereid je goed voor op zo’n gesprek: verplaats je in de ander en denk na over mogelijke oplossingen.’’

Hofstee: ,,Stress zorgt ervoor dat je minder goed kan filteren: alles lijkt belangrijk. Je leidinggevende kan misschien helpen door taken weg te nemen. Helpt wandelen? Een grapje maken? Geef dat aan. Voorwaarde voor zo’n gesprek is wel dat werk een emotioneel veilige plek is.’’

5. Creëer een veilige omgeving

Mellink: ,,Een verstandige werkgever vraagt nu zelf aan werknemers hoe het gaat. In sommige beroepen is dit al normaal, in andere helaas nog niet.’’ Organiseer dan zelf zo’n omgeving met collega’s, vrienden of je partner. Hofstee: ,,Is stress nog steeds taboe? Draai het om: bespreek hoe jullie beter kunnen presteren. Dan komen alsnog dezelfde thema’s aan bod.’’