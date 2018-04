Zo hou je het 30 jaar lang leuk bij dezelfde baas

Wim Hoonhout (55) is sinds 1 juli 1982 in dienst bij de politie. ,,Ik zeg altijd: time flies when you’re having fun. Na al die jaren heb ik het nog steeds ontzettend naar mijn zin”, geeft hij aan. Als jongen verkocht hij brood langs de deuren en een aantal klanten waren politieambtenaren. Ze vroegen wat hij later ging doen. Van het een kwam het ander en inmiddels zit hij er nog steeds. ,,Ik heb allerlei functies gedaan: straatsurveillant, rechercheur, motoragent, leidinggevende, nu ben ik hoofd communicatie in Rotterdam.”



Hij heeft al die tijd nooit overwogen om over te stappen naar een andere werkgever. Iedere keer kwam er weer een andere interessante functie op zijn pad. ,,Ik geloof dat je zelf bepaalt of je plezier hebt in je werk. Natuurlijk zijn er randcondities, maar de intrinsieke motivatie moet van jezelf komen.” Het scheelt daarin, zegt hij, dat hij werkt bij een grote organisatie waar je continu andere functies kunt doen en dat de organisatie regelmatig met andere vraagstukken te maken krijgt. ,,De ontwikkeling van de wereld heeft weergave op de politie: nu gaat het bijvoorbeeld over cybercrime, polarisatie en migratievraagstukken.”



Hoonhout bleef zichzelf innoveren, veranderde steeds op tijd van rol, een horizontale of een verticale stap naar een nieuwe plek. Nu is hij 55 en z’n vijftigjarig jubileum bij het bedrijf gaat hij, als het aan hem ligt, zeker halen. ,,Met heel veel plezier.”