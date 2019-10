Zo kom je als 55-plusser wél aan een nieuwe baan

Over oudere werknemers bestaan helaas enkele hardnekkige vooroordelen: ze zouden moeilijker doen in de omgang dan jongere werknemers, minder kneedbaar, zich langzamer aanpassen aan nieuwe omstandigheden en zich nieuwe werkzaamheden minder snel eigen maken.

Stevig in de schoenen

Dat hoeft helemaal niet, natuurlijk. Leeftijd zegt niets over jouw ambities, je vermogen om te leren en je wil om effectief samen te werken. Bovendien: op sommige vlakken hebben 55-plussers juist een streepje voor op jongere kandidaten: ze hebben vele jaren werkervaring, staan daardoor steviger in hun schoenen en hebben daarnaast vaker een stabiele privésituatie waardoor ze goed kunnen focussen op hun werk.

Een werkgever zou zich dus gelukkig mogen prijzen met een nieuwe oudere werknemer. Deze tips brengen jou een stapje dichter bij je nieuwe baan:

1. Zorg voor een goed CV

Een inkoppertje, maar altijd goed om nog even bij stil te staan voor je reageert op een vacature. Hoe lang is het geleden dat je een kritische blik op je cv hebt geworpen? Loop alle informatie nogmaals na, dicht gaten en verwijder info die overbodig is geworden. Geef ook de lay-out even een opfrisser, zodat jouw cv er minstens zo flitsend uitziet als dat van je jongere concurrenten.

2. Vergelijk gevraagde taken met taken die jij eerder hebt uitgevoerd

Misschien wordt er in een vacature om nieuwe kennis en vaardigheden gevraagd waar jij nog niet over beschikt. Vermeld in je motivatiebrief, naast het feit dat jij uiteraard bereid bent je nieuwe zaken eigen te maken, taken die je in je werkende levende wel hebt uitgevoerd die hierop lijken of op aansluiten.

3. Blijf netwerken

Een sterk netwerk kan het verschil maken voor iedere werkzoekende, jonger of ouder. Schakel de hulp van familie, vrienden, buren of zelfs vage kennissen in bij jouw zoektocht naar een nieuwe functie. Houd daarnaast sociale media zoals LinkedIn in de gaten en volg bedrijven die jou interesseren.

4. Solliciteer breed

Niemand zegt dat je moét solliciteren naar dezelfde soort functie die je hiervoor hebt gehad. Kijk in je zoektocht ook naar andere soorten banen waar je enige ervaring in hebt, door bijvoorbeeld een bijbaan die je ooit gehad hebt of vrijwilligerswerk dat je hebt gedaan. Ook al is het niet helemaal de functie die je nu voor ogen hebt, blijven solliciteren houdt je in beweging op de arbeidsmarkt.

Quote Ook al is het niet helemaal de functie die je nu voor ogen hebt, blijven sollicite­ren houdt je in beweging op de arbeids­markt

5. Laat zien wie je bent

Probeer in je motivatiebrief niet te verbloemen dat je nu eenmaal wat ouder bent dan andere kandidaten. Leg de nadruk op wie jij bent als persoon en waarom je bij dit bedrijf zou passen. Misschien zijn je jaren – in werkervaring of kennis die je hebt opgedaan – juist een groot pluspunt.

6. Denk niet in valkuilen

Afgewezen worden is moeilijk. Negatieve denkbeelden over jezelf en je kansen op werkgebied kunnen na een tegenvaller snel de kop op kunnen steken. Probeer demotiverende gedachten als ‘Ik kom niet meer aan een baan want ik ben te oud’ of ‘Bedrijven nemen toch liever jongeren aan’ echter te herkennen als onjuist. Onthoud dat werkzoekenden van iedere leeftijd te maken krijgen met afwijzing. Vraag het desbetreffende bedrijf dat je heeft afgewezen altijd om feedback over hun beslissing en kijk of je er iets van kan leren voor de volgende keer.

Probeer tijdens je zoektocht naar een nieuwe baan te werken aan je persoonlijke ontwikkeling: geef je op voor vrijwilligerswerk of volg die ene cursus die je altijd al hebt willen doen. Zo doe je bovendien meer zelfvertrouwen op over je eigen kunde en kennis, waardoor je zekerder in gesprek gaat mee potentiële nieuwe werkgever.

Meer advies over sollicitaties of je loopbaan? Neem dan contact op met één van de Carrière Mentors van Nationale Vacaturebank.

Interessante vacatures direct in je mailbox? Vul je gegevens hieronder in:

Zie ook de tips van coach Charlotte van 't Wout om een sterk netwerk op te bouwen: