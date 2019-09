Zo kom je als starter zonder ervaring wél aan de bak

Dat bedrijven zich bij het rekruteren van nieuw personeel richten op ervaring, is zo gek niet. Werkgevers spelen het nu eenmaal graag op veilig, weet De Beer, regional manager bij recruitmentbureau Hays.



,,Het liefst heeft iedereen iemand met minimaal drie jaar ervaring’’, aldus De Beer. ,,Die heeft de praktische vaardigheden al opgebouwd die nodig zijn, is gewend aan het werkende leven en kent misschien de systemen al die gebruikt worden. Zo iemand inwerken kost natuurlijk veel minder tijd en moeite dan iemand inwerken die net komt kijken.’’

Brede opleiding

Een brede studieachtergrond maakt het starters niet makkelijker. ,,Als je kijkt naar de krapte op de arbeidsmarkt zou je denken dat er banen genoeg zijn. Starters met een opleiding in ICT of techniek worden inderdaad soms al tijdens hun studie benaderd door werkgevers.’’ Maar met een brede opleiding als marketing of communicatie zit dat toch anders. ,,Voor functies in die richting is er minder vraag naar nieuwe krachten. Met zo'n opleiding kost het vinden van een baan vaak enige moeite.’’

Verder kijken dan je studie kan breed opgeleide starters helpen toch een baan te vinden ,,We zien vaak dat iemand die marketing gestudeerd heeft, alleen zoekt naar banen in marketing, maar je bent met zo’n achtergrond voor veel meer soorten functies geschikt. Communicatief vaardige mensen zijn vaak prima op hun plek in sales of customer service. Ik ben hier zelf overigens een goed voorbeeld van: ik heb zelf communicatie en media gestudeerd, maar zit nu in de recruitmentsector.’’

Quote We zien vaak dat iemand die marketing gestudeerd heeft, alleen zoekt naar banen in marketing, maar je bent voor veel meer soorten functies geschikt Florentine de Beer, regional manager Hays Recruitment Nederland

Hays begeleidt zowel starters op de arbeidsmarkt als werkgevers bij het rekruteren van de juiste jonge kandidaten. Het binnenhalen van jong talent heeft voordelen, ziet De Beer. ,,Vers bloed biedt potentie. Starters zijn nog compleet kneedbaar. Die kun je vormen zoals je het zelf graag ziet. Maar iemand die het vak heeft geleerd bij een ander bedrijf, moet je ook weer bepaalde dingen afleren.’’ Bovendien kunnen starters een frisse wind brengen. ,,Starters zijn creatief, gedreven en vaak op de hoogte van ontwikkelingen waar jij als bedrijf nog niets vanaf weet.’’

Rollenspel of meeloopdag

Het rekruteren van starters vergt wel wat meer moeite van de werkgever. ,,Aan het cv proberen te zien of iemand geschikt is, heeft waarschijnlijk niet zo veel zin. Zoveel staat er waarschijnlijk nog niet op. Je zal verder moeten kijken dat alleen dat A4'tje.’’

Waaraan is de juiste starter dan te herkennen? ,,Als bedrijf moet je duidelijk hebben wat voor soort iemand je graag ziet in de functie: iemand die goed in teams werkt of eerder zelfstandig goed uit de voeten kan? Als de soft skills in orde zijn, krijg je de hard skills heus wel aangeleerd.’’ Soms helpt een rollenspel om te zien wat iemand in huis heeft. ,,Of denk aan een meeloopdag om te kijken of de kandidaat echt in het bedrijf past.’’

De Beer raadt bedrijven vooral aan open in gesprek te gaan met kandidaten en te vragen naar hun ervaringen buiten werk. ,,Zoek naar praktische voorbeelden van de gewenste kenmerken in privéleven of tijdens te studie. Zoek je voor een functie bijvoorbeeld een goede planner? Iemand die evenementen organiseerde voor zijn sportclub heeft dat daarvoor ook moeten leren.’’

Loze termen

De starter op zijn beurt doet er goed aan nevenactiviteiten te vermelden, op het cv en in sollicitatiegesprekken. ,,Bestuursfuncties bij een studenten- of studievereniging, vrijwilligerswerk, dat kan allemaal van waarde zijn.’’ Maar pas op voor loze termen. ,,We geven altijd het advies om een profieltekstje te maken bovenaan het cv waarin je je voorstelt. Maar roep niet zomaar wat over jezelf. Als jij vindt dat je een teamplayer bent, leg dan uit waarom, bijvoorbeeld omdat je veel projectgroepen geleid hebt tijdens je studie of omdat je captain bent van je voetbalelftal.’’

Quote Roep niet zomaar wat over jezelf in je cv. Als jij vindt dat je een teamplayer bent, leg dan uit waarom Florentine de Beer, regional manager Hays Recruitment Nederland

En, misschien verrassend, ook een wereldreis kan een troef zijn op het cv. ,,Starters denken soms dat zo'n reis nadelig overkomt. Ze hebben immers lange tijd ‘niets’ gedaan. Maar zo'n reis is een hele onderneming, zeker voor een jong persoon. Je moet zelf je weg uitstippelen in een land met een hele andere cultuur en waar je de taal waarschijnlijk niet spreekt.’’ Dat maakt van jou een kandidaat die in ieder geval uit zijn comfort zone weet te stappen. ,,Ook op andere gebieden heb je je moeten ontwikkelen - communicatief, sociaal en qua zelfstandigheid. Wees tegenover een werkgever daarom zeker niet bang om te bespreken wat je allemaal geleerd hebt onderweg.’’

Vul hieronder je e-mailadres in en krijg de meest interessante banen direct in je inbox:

Binnen je netwerk zijn soms de leukste functies te vinden. Maar dan moet je wel een netwerk hebben om raad te plegen. Zo breid je je zakelijke kennissenkring succesvol uit: