Zo komen je vakantieverhalen van pas op het werk

,,Ik was zelf drie weken in Thailand”, vertelt presentatietrainer Marije Wielenga. ,,Ik ben actief geweest, heb watervallen bezocht en hikes gedaan. De laatste week zouden we alleen maar tot rust komen op het strand. Maar op een lullig opstapje bij het hotel, scheurde ik mijn enkelband.” De moraal van het verhaal? ,,Als je denkt dat alles goed gaat en er geen risico’s meer zijn, pas dán gaat het mis.”

Wielenga (28) is voormalig Nederlands Kampioen Speechen, nu traint ze vanuit haar bedrijf 'Online Speechacademy' mensen in het zakelijk leven in het geven van betere en authentiekere presentaties. En juist daar zijn die vakantieverhalen heel nuttig, zegt Wielenga. ,,Als je slecht nieuws moet delen of een product moet promoten, is een vakantieverhaal een leuke manier om mee te beginnen. De moraal is dan de brug naar de formele boodschap die je wil brengen.”

Persoonlijke kant

Vaak ontbreekt dat persoonlijke tintje in een presentatie of een speech en beginnen praatjes met de tekst: Hallo, mijn naam is en ik ga jullie vandaag iets vertellen over. Of mensen praten te snel en geven de toehoorders niet de kans om goed te luisteren. Iets anders dat vaak mis gaat: PowerPoint-presentaties die meer aandacht vragen dan de spreker zelf, ziet Wielenga. ,,Ik denk dat het belangrijk is om met zelfvertrouwen te presenteren. En dat doe je door jezelf te zijn.”

,,Vaak denken mensen al snel dat dit soort verhalen te privé zijn. Maar mijn ervaring is dat je juist veel meer kunt delen dan je denkt.” Wat je niet moet delen? ,,Dat moet je aanvoelen.” Ze lacht: ,,Vertellen dat je op vakantie een soa hebt opgelopen, is misschien wat minder geschikt.” Vertellen dat je in de vakantie voor je zieke buurvrouw hebt gezorgd, daarentegen weer wel. ,,Persoonlijke verhalen zorgen voor herkenning, en dat geeft de gunfactor. Dan staan ze ook open voor de rest van je verhaal en de zakelijke boodschap die je wil vertellen. Als je het heel formeel houdt, krijg je minder aandacht van het publiek.”

Toch is er wel een houdbaarheidsdatum aan je vakantieverhalen. Met kerst nog steeds een presentatie beginnen over die kampeervakantie in Zuid-Frankrijk is niet per se een goed idee, denkt Wielenga. ,,Hoe bijzonderder de situatie, hoe langer houdbaar het vakantieverhaal is. De zomervakantie van vorig jaar, zou ik nu bijvoorbeeld niet meer aanhalen.”

Zo gebruik je jouw vakantieverhaal op de werkvloer



Stap 1. Schrijf eerst je belangrijkste vakantieverhalen op, adviseert Wielenga. Voorbeeld: een trip naar Oostenrijk waar je lange bergwandelingen maakte met uiteindelijk een gletsjer als letterlijk hoogtepunt.



Stap 2. Filter de moraal eruit. ,,Als je het verhaal opschrijft, zie je bijvoorbeeld dat je tijdens het beklimmen van de bergen, allemaal dingen hebt meegemaakt die tegen zaten. Zo filter je de boodschap eruit: ondanks alle tegenslagen heb je toch de top bereikt.



Stap 3. Gebruik het vakantieverhaal als bruggetje. ,,Door het vakantieverhaal te vertellen, laat je zien dat je net als iedereen bent. Het kan iedereen namelijk overkomen. En tegelijkertijd is de moraal van het verhaal van toepassing op wat je te vertellen hebt?”